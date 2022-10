Lo scioglimento del ghiaccio marino accelera l’acidificazione dell’Oceano Artico

MeteoWeb

Un nuovo studio ha scoperto che l’acidificazione dell’Oceano Artico occidentale sta avvenendo da tre a quattro volte più velocemente rispetto ad altri bacini oceanici. La rapida perdita di ghiaccio marino nella regione artica negli ultimi tre decenni ha accelerato il tasso di acidificazione a lungo termine, secondo lo studio, pubblicato sulla rivista Science.

I ricercatori del Polar and Marine Research Institute dell’Università di Jimei, in Cina, e della School of Marine Science and Policy dell’Università del Delaware negli Stati Uniti, affermano che la rapida perdita di ghiaccio marino espone l’acqua di mare all’atmosfera, favorendo l’assorbimento di anidride carbonica ad un tasso più veloce rispetto ai bacini dell’Atlantico, del Pacifico, Indiano, Antartico e subantartico.

“In altri sistemi oceanici, l’acidificazione è guidata da un aumento dell’anidride carbonica atmosferica, che sta aumentando a una velocità di circa 2 ppm [parti per milione] all’anno”, ha affermato Wei-Jun Cai, esperto di chimica marina presso l’Università di Delaware e uno degli autori dello studio. Le tendenze dell’acidificazione tendono a seguire quelle previste dall’aumento dell’anidride carbonica nel tempo, ha affermato.

Ma quando gli scienziati hanno confrontato i dati raccolti dall’Artico tra il 1994 e il 2020 con altri bacini oceanici, hanno scoperto che l’acidificazione stava avvenendo molto più velocemente nell’Artico. “Siamo rimasti scioccati nel vedere che l’acidificazione sta avvenendo da tre a quattro volte più velocemente“, ha detto Cai.

La ricerca segue uno studio separato di agosto, che ha rilevato che l’Artico si è riscaldato a circa quattro volte il tasso medio globale negli ultimi 43 anni. Il riscaldamento più rapido, noto come amplificazione artica, è un processo di feedback guidato dallo scioglimento del ghiaccio marino, che sta anche guidando un’acidificazione più rapida, affermano i ricercatori. “Lo scioglimento del ghiaccio diluisce o abbassa l’alcalinità dell’acqua marina. Questo diluisce la capacità dell’acqua di resistere all’acidificazione“, ha detto Cai.

L’effetto della chimica alterata dell’acqua marina avrà “enormi implicazioni” per la vita marina, prevede Cai. Ad esempio, l’esperto ha fatto riferimento a studi che mostrano che l’acidificazione degli oceani è una minaccia per le barriere coralline. “A latitudini più basse, ci sono le barriere coralline e se aggiungiamo anidride carbonica all’acqua, il tasso di saturazione del carbonio aumenterà e il corallo non crescerà“, ha detto. L’acidificazione riduce gli ioni di carbonato necessari per costruire gli scheletri di corallo.

Il pH più basso, o acidità, dell’acqua marina potrebbe influenzare molti sistemi e potrebbe persino rendere alcuni metalli più tossici, ha aggiunto Cai. “Siamo lontani dal sapere quale sia il costo per i sistemi biologici. Non sappiamo quali organismi potrebbero essere colpiti. Questo è qualcosa che la comunità biologica deve esaminare”.