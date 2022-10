Scoperta insolita stella di neutroni, più leggera del previsto

MeteoWeb

Una stella di neutroni piccola ed estremamente leggera, con un raggio di circa 10 km e una massa del 77% rispetto a quella del Sole, è descritta in un articolo pubblicato su Nature Astronomy. Questa stella, che è più leggera di quanto teoricamente ci si aspettasse, potrebbe espandere la nostra conoscenza dello stato in cui esiste la materia fredda densa nell’Universo.

Le stelle di neutroni hanno tipicamente una massa 1,4 volte quella del Sole e hanno un raggio di poche decine di km, e sono quindi tra gli oggetti più densi dell’universo. Tuttavia, è noto che variano in massa da 1,17 a 2,35 volte la massa del Sole.

Victor Doroshenko e i colleghi hanno calcolato la massa di una stella di neutroni trovata all’interno del residuo di supernova noto come HESS J1731-347. Con 0.77 masse solari è inferiore al previsto e sfida la comprensione attuale della fisica stellare. Gli autori sostengono che questo oggetto potrebbe non essere affatto una normale stella di neutroni, ma un oggetto più esotico – e ancora sconosciuto – noto come “stella strana”, un’ipotetica stella fatta di materiale quark.

Le stelle di neutroni sono state molto studiate in passato, poiché possono essere relativamente facili da identificare: talvolta emettono grandi quantità di raggi X e spesso si trovano al centro dei residui di supernova. Tuttavia, una stella otticamente luminosa scoperta di recente nello stesso luogo (HESS J1731-347), ha permesso a Doroshenko e ai coautori di stabilire la distanza dalla coppia di stelle, calcolando così la massa della stella di neutroni e la densità della materia all’interno di questa.