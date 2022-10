Scossa di terremoto “fantasma” in Liguria: epicentro tra Ventimiglia e Sanremo

MeteoWeb

Una scossa di terremoto ha colpito la Liguria occidentale alle 22:44 di questa sera. In base ai dati preliminari forniti dall’INGV, la scossa è stata di magnitudo 3.3 con epicentro tra Ventimiglia e Sanremo. La scossa s’è verificata a 37km di profondità ed anche in questo caso la profondità ha evitato che il risentimento sismico fosse più significativo.

La scossa di terremoto in Liguria s’è verificata appena due minuti dopo di quella, ben più forte ma anche più profonda, del Golfo di Policastro al Sud Italia.

AGGIORNAMENTO: l’Ingv ha rimosso le segnalazioni sulla scossa in Liguria, che effettivamente non aveva suscitato risentimento sismico ne segnalazioni. Nei fatti non c’è stata. Una scossa “fantasma” rilevata solo da qualche sismografo o forse comunicata erroneamente.