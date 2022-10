Sentinelle per monitorare gli asteroidi, un nuovo concetto di costellazione di sorveglianza

MeteoWeb

Un numero enorme di asteroidi vicini alla Terra (near-Earth Asteroid, NEA) orbita attorno al Sole, e tra questi 2072 NEA, registrati nel database del Minor Planet Center (MPC), appartengono alla classe degli oggetti potenzialmente pericolosi vicini alla Terra (potential hazardous near-Earth asteroids, PHA). Questi PHA si avvicinano spesso all’orbita terrestre e, pertanto, il pericolo causato dai PHA è una minaccia reale e onnipresente. Di fronte a tali potenziali minacce, la difesa degli asteroidi è stata discussa con crescente interesse. Il monitoraggio e il preallarme di tali PHA sono i presupposti della difesa planetaria.

In un documento recentemente pubblicato su Space: Science & Technology, Xiangyu Li, della School of Aerospace Engineering (Beijing Institute of Technology) ha proposto un nuovo concetto di costellazione di sorveglianza, di “sentinelle”, rilevatori eterogenei di asteroidi vicini alla Terra (NEA) ad ampio campo (CROWN), di cui 6 liberamente dispiegati su orbite simili a quelle di Venere per rilevare i NEA lungo la direzione della luce solare.

Le prestazioni di osservazione della costellazione di sorveglianza sono state testate. Sono stati considerati un totale di 2072 PHA tra 13916 NEA ed è stato utilizzato un modello di osservazione di asteroidi per simulare le osservazioni, con inizio simulato il 1° gennaio 2031 per una durata di 5 anni. In primo luogo, è stata simulata la visibilità degli asteroidi nel database. Poi è stata analizzata la capacità del sistema di sorveglianza di osservare gli asteroidi. Inoltre, è stata studiata l’influenza della limitata magnitudine visiva apparente sulle prestazioni dei telescopi e sono stati impiegati PHA virtuali per testare le prestazioni della costellazione di sorveglianza proposta. Si è osservato che la costellazione di sorveglianza può fornire un allarme precoce efficace per quasi tutti i PHA e solo 4 dei 2072 PHA sono risultati invisibili durante la missione di 5 anni.