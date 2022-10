Sepsi a causa di un calcolo renale: arti amputati per una mamma TikToker

MeteoWeb

Madre di due figli e giovane TikToker è andata in shock settico a Natale a causa di un calcolo renale, come raccontano i media britannici. Le sono stati amputati tutti e quattro gli arti. Sadie Kemp è crollata il giorno di Santo Stefano, lo scorso anno, e ha trascorso due settimane in supporto vitale, oltre a 103 notti in ospedale. La donna pensava inizialmente di avere un semplice mal di schiena.

Dopo il calcolo renale, la 35enne, di Peterborough, nel Regno Unito, è tornata a casa ad aprile e aveva già perso tutte e 10 le dita. Inoltre, i medici le hanno riferito che anche la gamba sinistra avrebbe dovuto essere amputata. C’era ancora qualche speranza di salvare la gamba destra, ma in seguito si è appurato che anche quest’ultima era necrotica a causa della sepsi. In sostanza, il tessuto era morto per mancanza di afflusso di sangue. Ora le sono state rimosse entrambe sotto il ginocchio.

Sadie ha riferito che il giorno dell’operazione “si sentiva come se tutto il mio mondo fosse stato capovolto“. Dieci giorni dopo è potuta tornare a casa dai figli Kenzie, di 17 anni, e Hendrix, di due. “Ero un po’ nervosa per le reazioni dei miei figli vedendo le mie gambe, ma sono stati coraggiosi: hanno reagito come se non fosse successo niente“, ha detto. “Era davvero bello essere a casa“.

Il calcolo renale

La sepsi della signora Kemp derivava da un calcolo renale che ha portato ad uno shock settico dopo che la pelle delle braccia e delle gambe ha iniziato ad andare in necrosi. La sepsi è una condizione pericolosa per la vita, che si verifica quando il sistema immunitario risponde a un’infezione e inizia a danneggiare i tessuti e gli organi del corpo.

Da quando è tornata a casa, la donna – che ha documentato la sua esperienza su TikTok – ha usato una sedia a rotelle e a breve le saranno impiantate due protesi alle gambe. “Sono eccitata, sono entusiasta di rimettermi in piedi, indossare di nuovo ciò che voglio e di essere in grado di fare le cose per me stessa. Non vedo l’ora di farlo“, ha detto. “In un certo senso non credo ancora che sia successo a me. Non so se sono io che non lo accetto e ci convinco, o se mi colpirà tra un anno o pochi mesi dopo che è effettivamente mi è successo. Ma penso di andare avanti e penso che l’unico motivo è perché sono una mamma e ho due figli, quindi è il motivo principale per cui vado avanti“.

Dopo che si sarà adattata alla vita con le sue gambe protesiche, Sadie Kemp spera anche di ottenere due mani protesiche del costo di 35mila sterline ciascuna. Una pagina GoFundMe ha già raccolto a questo scopo quasi 50.000 sterline.