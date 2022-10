Seul, 100 persone in arresto cardiaco in strada | VIDEO LIVE

MeteoWeb

Circa cento persone in arresto cardiaco per strada a Seul in questi minuti. La notizia è appena rimbalzata sulla agenzie internazionali, con i primi video subito virali sui social network. Nelle immagini si vedono moltissime persone prive di coscienza riverse sull’asfalto con i disperati tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori.

In base alle prime frammentarie informazioni, le persone sono rimaste schiacciate dalla grande folla che si è accalcata in una strada stretta durante i festeggiamenti di Halloween nel quartiere di Itaewon, nella capitale della Corea del Sud. Secondo Choi Cheon-sik, funzionario della National Fire Agency, le persone coinvolte nell’incidente sono più di cento. Choi Cheon-sik non ha specificato quante persone fossero state curate per arresto cardiaco, ma ha riferito che si tratta di decine di persone. La polizia ha fatto sapere che decine di persone sono state sottoposte a rianimazione cardiopolmonare nelle strade di Itaewon, mentre molte altre sono state portate negli ospedali vicini. Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol, in una nota, ha chiesto ai funzionari che venga garantito un trattamento rapido per i feriti e che vengano riviste le politiche di sicurezza nei luoghi di festeggiamento.

Il sindaco di Seul, Oh Se-hoon, ha interrotto il suo viaggio in Europa e ha deciso di tornare nella capitale a seguito dei fatti.

AGGIORNAMENTO: il primo bilancio provvisorio è di 59 morti e 150 feriti.