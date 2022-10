Seul, Meloni: “grande dolore e profonda tristezza per questo dramma”

MeteoWeb

“I nostri pensieri sono con le vittime del tragico dramma accaduto a Seoul e con le loro famiglie. L’Italia è vicina al popolo coreano in questo momento di grande dolore e di profonda tristezza”. Lo scrive il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in merito alla tragedia avvenuta a Seul, dove centinaia di persone sono morte o disperse a seguito della calca creatasi nella notte a Itaewon, in occasione di un evento per festeggiare Halloween.

Gli ultimi aggiornamenti indicano 153 morti, 82 feriti e 355 dispersi.