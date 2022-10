Le sigarette elettroniche possono influire sulla normale funzione cardiaca

MeteoWeb

Gli aerosol delle sigarette elettroniche possono interrompere temporaneamente il normale funzionamento cardiaco nei topi. A rivelarlo è uno studio su Nature Communications.

Le sigarette elettroniche forniscono nicotina senza bruciare tabacco. Il loro aerosol, dunque, contiene molto meno monossido di carbonio, catrame e composti cancerogeni rispetto al fumo di sigaretta. Le sigarette elettroniche sono dunque meno dannose. Tuttavia, l’impatto degli aerosol delle sigarette elettroniche sulla funzione cardiaca e il ruolo di alcuni dei loro componenti non sono noti.

In questo studio, Alex Carll e colleghi hanno utilizzato i topi per studiare gli effetti in tempo reale degli aerosol delle sigarette elettroniche sulle proprietà elettriche del cuore. Gli autori hanno condotto una serie di esperimenti che hanno esposto i topi a 5 diversi aerosol, al fumo principale di 2 distinte sigarette di riferimento e all’acroleina (un gas prodotto da sigarette elettroniche e sigarette). Ogni esperimento ha coinvolto 6-8 topi.

I topi sono stati monitorati, da una linea di base, durante l’esposizione per inalazione, subito dopo l’esposizione (4-9 minuti dopo ogni esposizione) e più tardi dopo l’esposizione (9-28 minuti dopo l’esposizione finale). I ricercatori hanno scoperto che l’inalazione di aerosol di sigaretta elettronica induce aritmie cardiache, compromette la ripolarizzazione ventricolare e altera la frequenza cardiaca nei topi. Il tutto attraverso la modulazione del sistema nervoso autonomo durante l’esposizione.

Gli autori hanno scoperto che molti degli effetti, incluso l’aumento della frequenza cardiaca, erano in ritardo dopo l’esposizione. Tuttavia, altri sono rimasti paragonabili ai livelli subito dopo l’esposizione. Gli autori osservano che gli effetti non sono stati monitorati dopo 28 minuti dall’esposizione finale.

Conclusioni dello studio sulle sigarette elettroniche

Secondo i ricercatori la natura e l’entità delle risposte possono dipendere dalle sostanze chimiche negli e-liquid, come nicotina, solventi e aromi. Gli e-liquid al mentolo, ad esempio, hanno dimostrato di influenzare la conduzione atriale (la conduzione di impulsi elettrici attraverso gli atri del cuore). Inoltre, hanno scoperto che i solventi per sigarette elettroniche interrompono il ritmo cardiaco più apertamente nei topi maschi che nelle femmine. Anche il sesso biologico, dunque, avrebbe un ruolo. Tuttavia, in queste analisi sono state utilizzate solo 4 femmine di topo. Gli autori notano la necessità di prestare attenzione nell’interpretazione di questi risultati.

Gli esperti sottolineano che le risposte osservate nei roditori possono essere distinte da quelle degli esseri umani. Notano inoltre che l’esposizione ripetuta agli aerosol di sigarette elettroniche può portare alla tolleranza negli esseri umani, diminuendo così le risposte cardiache. Questo in particolare negli adulti con una precedente storia di fumo.