In Somalia la peggiore siccità degli ultimi 40 anni: lotta per sopravvivere mentre la carestia incombe

Sempre più bambini muoiono in Somalia durante la peggiore siccità che abbia colpito il Paese negli ultimi 40 anni. Funzionari del governo affermano che una catastrofe ancora più grande potrebbe spazzare il Paese in pochi giorni o settimane a meno che non arrivino ulteriori aiuti.

“Le tue lacrime non riporteranno indietro tuo fratello. Andrà tutto bene“, ha detto al figlio 11enne Fatuma Omar, seduta accanto alla tenda improvvisata della famiglia, nella pianura polverosa fuori dalla città di Baidoa, secondo quanto riporta la BBC. Il secondo figlio di Fatuma, Salat, 10 anni, è morto di fame due settimane fa, poco dopo che la famiglia ha raggiunto Baidoa dal loro villaggio, a tre giorni di distanza. Il suo corpo è sepolto nella terra rocciosa a pochi metri dalla loro nuova casa. La tomba è già coperta di rifiuti e sempre più difficile da individuare mentre i nuovi arrivati si accampano intorno a loro.

“Non posso piangere per mio figlio. Non c’è tempo. Ho bisogno di trovare lavoro e cibo per mantenere in vita gli altri”, ha detto Fatuma, cullando la figlia più piccola, Bille di nove mesi, e voltandosi a guardare la figlia Mariam, sei anni.

Sull’altro lato della strada sterrata che scorre a sud-est, verso la costa e la capitale Mogadiscio, altre famiglie sfollate hanno raccontato altre tristi storie di lunghi viaggi in cerca di cibo in un paesaggio reso arido dalla siccità.

“Non avevo la forza per seppellire mia figlia”

Una nuova indagine ha mostrato che quasi due terzi dei bambini piccoli e delle donne incinte nei campi soffrono di malnutrizione acuta, il che, insieme a un alto tasso di mortalità, potrebbe indicare che una dichiarazione di carestia localizzata è già in ritardo.

“Ho visto mia figlia [Farhir di tre anni] morire prima di me e non ho potuto fare nulla“, ha detto Fatuma, che aveva camminato per almeno 15 giorni con i suoi nove figli da un villaggio chiamato Buulo Ciir per raggiungere Baidoa. “L’avevo trasportata per 10 giorni. Abbiamo dovuto lasciarla sul ciglio della strada. Non avevamo la forza di seppellirla. Potevamo sentire le iene avvicinarsi”, ha continuato nel suo straziante racconto.

La siccità

Un susseguirsi di siccità minaccia ora di porre fine a uno stile di vita pastorale che dura da secoli in tutto il Corno d’Africa. “Non ho portato niente con me. Non c’è più niente a casa. Il bestiame è morto. I campi sono asciutti“, ha detto Habiba Mohamud, 50 anni, riconoscendo che non tornerà mai più al suo villaggio.

Come altri nuovi arrivati, Habiba era impegnata a costruire una tenda per la sua famiglia con rami, ramoscelli e ritagli di cartone e teli di plastica, sperando di finirla prima del freddo della notte. Solo dopo, avrebbe potuto dedicarsi alla ricerca di cibo e assistenza medica per i suoi cinque figli.

I bambini muoiono per la fame

Nel reparto di ricovero dell’ospedale principale della città, il Dottor Abdullahi Yussuf si è spostato tra i letti, controllando i suoi pazienti piccoli ed emaciati. La maggior parte erano bambini di età compresa tra due mesi e tre anni. Tutti erano gravemente malnutriti. Alcuni avevano la polmonite e molti stavano combattendo anche una nuova epidemia di morbillo.

Pochi bambini avevano la forza di piangere. Molti avevano la pelle gravemente danneggiata, rotta dal gonfiore che a volte accompagna i casi più estremi di fame. “Così tanti muoiono prima ancora di raggiungere un ospedale“, ha detto il Dottor Abdullahi.

“È terrificante, le persone stanno morendo”

Sebbene i funzionari somali e le organizzazioni internazionali abbiano lanciato l’allarme per mesi per una carestia imminente in questa regione sudoccidentale, il Dottor Abdullahi ha affermato che il suo ospedale era già a corto di prodotti di base, compresi gli integratori alimentari per i bambini. “A volte ci mancano i rifornimenti. È terrificante perché le persone stanno morendo e non possiamo sostenerle. Il nostro governo locale non sta gestendo bene la situazione. Non ha pianificato per la siccità o l’arrivo delle famiglie sfollate”, ha detto.

Un ministro del governo locale ha ammesso che ci sono stati errori. “Dobbiamo essere più veloci e dobbiamo essere precisi… e più efficaci“, ha affermato Nasir Arush, Ministro degli Affari umanitari per lo stato del sud-ovest, durante una breve visita in uno dei campi intorno a Baidoa. Ma un maggiore sostegno internazionale, ha insistito, è stato fondamentale. “Se non riceviamo l’aiuto di cui abbiamo bisogno, centinaia di migliaia di persone moriranno. Le cose che stiamo facendo ora dovevamo farle tre mesi fa. In realtà siamo indietro. A meno che qualcosa non accada [velocemente] penso che qualcosa di catastrofico accadrà in questa zona“, ha detto.

Il processo per dichiarare formalmente una carestia può essere complicato, basato su dati difficili da definire e, spesso, su considerazioni politiche. L’ambasciatrice britannica a Mogadiscio, Kate Foster, lo ha descritto come “essenzialmente un processo tecnico“. Ha sottolineato che durante la siccità del 2011 “la metà dei 260.000 morti è avvenuta prima che fosse dichiarata la carestia”.

L’inviato presidenziale che guida lo sforzo internazionale della Somalia per ottenere maggiori finanziamenti ha ringraziato il governo degli Stati Uniti, in particolare, per i recenti nuovi finanziamenti, dicendo che “ci ha dato speranza“.

Ma Abdirahman Abdishakur ha avvertito che senza ulteriori aiuti, una crisi localizzata in una parte della Somalia potrebbe rapidamente sfuggire al controllo. “Stavamo lanciando l’allarme… ma la risposta della comunità internazionale non è stata adeguata”, ha detto Abdishakur. “Si prevede una carestia. Succede [già] in alcuni luoghi, in alcune tasche, in Somalia, ma possiamo comunque prevenire quella catastrofica“, ha aggiunto.