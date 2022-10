La sonda lunare CAPSTONE della NASA ha finalmente smesso di vagare nello Spazio

MeteoWeb

CAPSTONE è finalmente sotto controllo. La sonda lunare della NASA, grande quanto un forno a microonde, è stata in safe mode per un mese, da un accensione del motore avvenuta l’8 settembre: ora ha finalmente smesso di vagare senza meta nello Spazio cislunare, a seguito di un comando ricevuto da terra.

Il comando eseguito venerdì 7 ottobre ha portato a “eliminare un grosso ostacolo nel riportare la navicella alle normali operazioni,” ha spiegato la NASA in un aggiornamento. CAPSTONE funge da esploratore per l’orbita della futura stazione spaziale della NASA, Gateway, che supporterà le operazioni lunari nell’ambito del programma Artemis.

Sonda CAPSTONE, ripresi i comandi

Il veicolo spaziale da 25 kg inizialmente ha incontrato difficoltà a seguito di “un problema relativo alla valvola in uno degli otto propulsori del veicolo spaziale“, ha aggiunto la NASA, sottolineando che uno di quei propulsori era parzialmente aperto e ha causato una rotazione. Il team sta ora procedendo al piano di recupero prima dell’arrivo previsto del CubeSat sulla luna, il 13 novembre.

Dopo aver esaminato la telemetria di CAPSTONE e altre osservazione, la NASA e la Colorado company Advanced Space (che gestisce il veicolo spaziale per conto dell’Agenzia) hanno affermato che gli ingegneri ora hanno il comando di imbardata, beccheggio e rollio (i tre assi di orientamento di un veicolo) per controllare il posizione del CubeSat nello Spazio.

“CAPSTONE ora ha orientato i suoi pannelli solari verso il Sole e regolato il puntamento delle sue antenne per fornire una migliore connessione dati con la Terra“, ha affermato la NASA, che presumibilmente autorizzerà ulteriori comandi per stabilizzare ulteriormente la navicella spaziale.

L’Agenzia ha precisato che potrebbero essere necessarie ulteriori operazioni per impedire alla valvola del propulsore parzialmente aperta di interferire di nuovo con la posizione di CAPSTONE nello Spazio.

Tuttavia, la navicella spaziale “rimane sulla buona strada” per occupare e studiare un’orbita ad alone quasi rettilineo (NRHO), ha sottolineato la NASA, per testarne la stabilità prima dell’arrivo di Gateway tra pochi anni.

Advanced Space ha effettuato diversi test e simulazioni a terra prima di tentare il recupero, ha affermato la società, aggiungendo che si impegna ad aiutare la sonda per “eventi cruciali imminenti” e a risolvere i problemi di chiusura della valvola “per ridurre ulteriormente il rischio di future operazioni propulsive“.

La missione CAPSTONE e il guasto precedente

CAPSTONE, abbreviazione di Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment, è stato lanciato con il booster Electron di Rocket Lab il 28 giugno e ha già superato un altro grave guasto.

Il 4 luglio, la navicella ha smesso di comunicare poco dopo la separazione dal bus del veicolo Photon di Rocket Lab. Un comando formattato in modo errato ha causato l’anomalia e gli ingegneri lo hanno risolto con successo il giorno successivo.