SpaceX: “non possiamo più offrire il servizio Starlink gratis all’Ucraina”

SpaceX ha reso noto di non potere più fornire gratis il suo servizio satellitare Starlink all’Ucraina e ha chiesto al Pentagono di assumersene l’onere. Starlink è una fonte cruciale di comunicazioni per i militari ucraini, che consente le comunicazioni e la connessione nonostante l’infrastruttura di terra sia stata distrutta nell’invasione russa. Finora all’Ucraina sono state donate 20mila unità satellitari Starlink: secondo quanto ha riferito Elon Musk, l’operazione è costata a SpaceX 80 milioni di dollari.

Il mese scorso – riporta la CNN – SpaceX ha inviato al Pentagono una lettera in cui affermava di non potere continuare a finanziare il servizio Starlink in Ucraina e chiedendo che il Pentagono se ne assumesse l’onere che potrebbe superare i 120 milioni di dollari per il resto dell’anno e circa 400 milioni di dollari nei prossimi 12 mesi.

“Non siamo in condizioni di donare ulteriori terminali all’Ucraina o di finanziare i terminali esistenti per un tempo indefinito,” ha scritto il direttore delle vendite di SpaceX al Pentagono.