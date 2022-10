Spagna, domanda di gas per energia aumenta dell’80%

MeteoWeb

Aumenta la domanda di gas naturale per la produzione di energia elettrica in Spagna. L’impennata è stata dell’80% nei primi nove mesi dell’anno. Tra i motivi anche il fatto che Francia e Portogallo hanno importato più elettricità dal paese, come ha spiegato l’operatore di rete del gas Enagas.

I governi spagnolo e portoghese hanno introdotto a maggio un sussidio per limitare il prezzo del gas naturale utilizzato per la produzione di energia nel tentativo di ridurre i prezzi dell’elettricità.

Le esportazioni di gas spagnole sono aumentate all’equivalente di 14,1 Terawattora durante il periodo a causa dell’aumento della domanda nel resto d’Europa, che è stata costretta a rinunciare al gas russo dopo la guerra in Ucraina.

Nel periodo la domanda di gas da parte di famiglie e imprese è diminuita del 17% a causa dell’aumento dei prezzi.