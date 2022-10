Spazio: il giro del mondo con il Brand ESA

Brand Licensing Europe è il principale evento europeo dedicato al licensing. L’edizione 2022 ha visto riuniti brand e aziende di spicco per tre giorni di networking nel Centro Excel di Londra. L’ ESA era presente per incontrare, conoscere e divulgare il suo brand.

Il team Brand Licensing dell’ESA è partito per l’evento Brand Licensing Europe di quest’anno con l’obiettivo di incontrare i brand più importanti del mondo e di cogliere l’opportunità di confrontarsi con i partner attuali. Oltre a creare una rete di contatti con potenziali licenziatari del brand ESA, la manifestazione ha offerto una preziosa panoramica sulle novità del mondo del licensing e la possibilità di individuare le tendenze future.

Collaborare con brand noti che rispecchiano i valori dell’ESA non è solo un modo efficace per raggiungere un nuovo pubblico, ma consente di farlo in modo molto mirato. Brand specifici possono consentire di raggiungere particolari fasce d’età o un pubblico con interessi specifici. Con una vasta gamma di marchi globali raggruppati in un unico spazio, Brand Licensing Europe si è rivelato un’ottima occasione per incontrare futuri licenziatari ed esplorare modalità per rivolgersi a un pubblico più ampio che potrebbe non conoscere l’ESA.

Il licensing offre vantaggi a entrambe le parti. Mentre i partner commerciali beneficiano del prestigioso brand dell’ESA e della sua correlazione con lo spazio e la scienza, i loro prodotti aiutano l’ESA a soddisfare l’esigenza di diffondere consapevolezza sulle sue attività e i suoi valori. I prodotti giusti possono anche ispirare una nuova generazione di scienziati, ingegneri aerospaziali e astronauti. In quest’ottica, le aree di particolare interesse per l’ESA sono costituite dall’abbigliamento, dai videogiochi, dai programmi televisivi e dai film, nonché dai giocattoli per bambini.

Nel corso di due intense giornate, il team Brand Licensing dell’ESA ha intrattenuto numerose conversazioni con aziende europee interessate al brand ESA e a quello che offre loro. Questo il commento di Emmet Fletcher, Head of Branding and Partnerships dell’ESA: “Il brand dell’ESA rappresenta la sintesi di tutte le nostre attività. È quindi di fondamentale importanza far conoscere il brand a un pubblico il più ampio possibile. Collaborare a stretto contatto con brand e prodotti straordinari in tutte le aree è un modo meraviglioso per raggiungere questo obiettivo“.