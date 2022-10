Spazzatura spaziale scambiata per passaggio record di un asteroide

A volte è difficile sapere esattamente cosa stiamo vedendo quando seguiamo qualcosa a centinaia di km sopra la nostra testa, che si muove a velocità di diversi metri al secondo.

Per circa un giorno, gli astronomi hanno pensato di avere osservato un asteroide che effettuava il 2° passaggio più ravvicinato mai visto dalla Terra. L’oggetto, precedentemente noto come asteroide 2022 UQ1, è stato ora correttamente identificato come il booster che ha lanciato la navicella spaziale Lucy della NASA il 16 ottobre 2021.

Quindi, niente roccia spaziale, piuttosto spazzatura spaziale che fluttua nello Spazio da oltre un anno.

It turns out that 2022 UQ1 is actually the #LucyMission Centaur. It was suspicious that it passed Earth exactly 1 year ago, on the date of Lucy’s launch, and then again on Sunday when Lucy made its Earth flyby for a gravitational assist. pic.twitter.com/Bh2mDTC6Ea

— Tony Dunn (@tony873004) October 19, 2022