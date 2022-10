Stati Uniti e Cina puntano già alla supremazia militare del 6G

MeteoWeb

Con le reti a banda larga 5G ancora in fase di implementazione in tutto il mondo, gli Stati Uniti e la Cina stanno gareggiando per la supremazia nel 6G di prossima generazione, con implicazioni significative per i future conflitti.

Un rapporto dell’Istituto internazionale di studi strategici (IISS) rileva che la Cina sta seguendo un modello di comando centralizzato nell’applicazione della tecnologia 6G a scopi militari. D’altra parte, gli Stati Uniti si basano maggiormente sul consentire ai livelli inferiori di comando e agli operatori di prendere l’iniziativa per prendere decisioni critiche.

Il rapporto IISS afferma che la tecnologia 6G potrebbe svolgere un ruolo chiave nel programma di armi ipersoniche della Cina, anche nel risolvere l’attuale blackout delle comunicazioni a velocità ipersoniche.

A gennaio, il South China Morning Post ha riferito che i ricercatori cinesi avevano sviluppato un dispositivo laser 6G in grado di penetrare lo strato di plasma che blocca il segnale sulla superficie dei missili durante il volo ipersonico. Il rapporto ha anche osservato che la svolta ha altre applicazioni militari, come il rilevamento di velivoli stealth o le comunicazioni spaziali ad alta velocità.

Oltre alla potenziale applicazione del 6G nel programma di armi ipersoniche della Cina, il rapporto afferma che la tecnologia può migliorare le capacità di sorveglianza e ricognizione nello spazio, potenziare l’elaborazione dei dati e consentire la connessione di più dispositivi su più frequenze.

Dice inoltre che l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale (IA) e dell’apprendimento automatico nelle applicazioni 6G può consentire ai militari di sfruttare i big data per migliorare il processo decisionale, la mobilitazione della difesa, il comando e il controllo. Il 6G potrebbe anche fornire formazione in realtà virtuale ed estesa per il personale militare.

Asia Times ha riferito che l’addestramento dei piloti di caccia cinesi è stato criticato in quanto fortemente dipendente dal controllo a terra, il che impedisce ai piloti di prendere l’iniziativa o prendere decisioni al volo per adattarsi alle condizioni del campo di battaglia in rapido cambiamento. Tuttavia, la tecnologia 6G potrebbe migliorare significativamente l’addestramento dei piloti di caccia cinesi, fornendo scenari più realistici e imprevedibili che rispecchiano accuratamente le situazioni di combattimento della vita reale.

Mentre il rapporto IISS afferma che l’approccio militare cinese al 6G rispecchia quello degli Stati Uniti, osserva che gli Stati Uniti hanno un approccio più incentrato sull’uomo, considerandolo una tecnologia abilitante per gli operatori e livelli di comando inferiori per far fronte all’incertezza del campo di battaglia e prendere l’iniziativa nel processo decisionale. Sostiene anche che gli Stati Uniti mirano a sfruttare il 6G per organizzare i dati tra loro stessi e i loro alleati per aumentare la velocità di elaborazione.

Il rapporto IISS menziona anche che gli Stati Uniti vedono il 6G come un balzo tecnologico in avanti che li aiuterà a mantenere il loro vantaggio militare, enfatizzando la prototipazione su larga scala e la sperimentazione per il suo sviluppo, insieme alla collaborazione con leader del settore, altre agenzie governative e partner internazionali.

A questo proposito, potrebbe essere significativa la partnership USA-Corea del Sud su tecnologie critiche ed emergenti come il 6G. Secondo IDTechEX, l’azienda tecnologica di punta della Corea del Sud, Samsung, sta investendo molto nel 6G e nei chip all’avanguardia che guideranno la tecnologia.

Il contrasto tra gli approcci centralizzati ma rigidi della Cina e gli approcci pratici ma meno coesi degli Stati Uniti allo sviluppo della tecnologia 6G per scopi militari si estende anche alle loro basi di ricerca. Il rapporto IISS rileva che l’approccio incentrato sullo stato della Cina allo sviluppo del 6G le consente di incanalare tutte le sue risorse sotto il controllo diretto del governo per influenzare e manipolare la definizione degli standard globali.

Il rapporto rileva che questo approccio statalista ha aiutato la Cina a trasformare la sua industria delle telecomunicazioni dall’essere un attore trascurabile negli anni ’80 a una posizione di vantaggio nelle telecomunicazioni 5G, fornendo una solida base per la tecnologia 6G e riducendo i costi della concorrenza fino al 30%. Tuttavia, il rapporto rileva che la Cina deve affrontare vincoli significativi nello sviluppo della tecnologia 6G, come dipendenza da input esteri, sanzioni statunitensi e controlli sulle esportazioni.

Al contrario, l’IISS afferma che gli Stati Uniti non hanno dato priorità allo sviluppo delle reti di telecomunicazioni di prossima generazione nella misura della Cina, in particolare nello sviluppo di infrastrutture e servizi 5G.

Sebbene il rapporto IISS menzioni l’erosione a lungo termine dell’industria delle telecomunicazioni statunitense, evidenzia anche la forza degli Stati Uniti nell’innovazione e che le aziende statunitensi sono ben posizionate nelle tecnologie abilitanti 6G come software e semiconduttori. Menziona inoltre che gli Stati Uniti stanno adottando un approccio incentrato sullo stato nello sviluppo di tecnologie strategiche critiche per recuperare lo slancio perso, prendendo potenzialmente atto dei vantaggi della Cina con questo approccio.

Nel contesto degli Stati Uniti, un metodo guidato dallo stato prevede la creazione di partnership con alleati e nazioni partner per accelerare lo sviluppo tecnologico per sfruttare i punti di forza degli Stati Uniti ed escludere la Cina.

Il rapporto mette inoltre in guardia da un conflitto tra gli standard dell’infrastruttura di rete globale derivante dagli interessi divergenti di Cina e Stati Uniti, insieme al lancio della tecnologia delle telecomunicazioni di prossima generazione sui mercati di terze parti.

Asia Times ha precedentemente riferito che la Cina sta gradualmente raggiungendo la leadership statunitense nella definizione di standard tecnologici, pur rilevando che politicizzarli rischia di frammentare gli standard globali e interrompere il commercio e l’innovazione. Oltre alla Cina e agli Stati Uniti, l’UE, il Giappone e altri Paesi stanno implementando standard internazionali, il che significa che un monopolio degli standard statunitense o cinese sarà difficile.

La corsa Cina-USA per la supremazia del 6G attraversa vari campi che vanno dalla difesa e sicurezza, all’economia, alla politica e persino alla società. Ma anche se le superpotenze rivali cercano di sfruttare il 6G per un nuovo vantaggio militare, il fattore decisivo potrebbe essere quale dei due può fornire la tecnologia 6G come bene pubblico globale, consolidando la sua legittimità come leader tecnologico globale.

Proprio come il dollaro USA è diventato de facto la valuta per il commercio internazionale e ha consolidato il dominio degli Stati Uniti nel sistema finanziario globale, l’adattamento diffuso della tecnologia 6G cinese o statunitense potrebbe stabilire una delle superpotenze come il centro della Quarta Rivoluzione Industriale guidata dalla tecnologia.

In alternativa, la corsa in corso per il 6G e il conflitto tra gli standard tecnologici potrebbe portare a un Internet globale biforcato con la Cina che controlla da una parte e gli Stati Uniti dall’altra.