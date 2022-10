Stati Uniti: scorte di diesel bastano solo per 25 giorni

MeteoWeb

Gli Stati Uniti stanno affrontando una crisi di carenza di diesel proprio mentre la domanda sta aumentando in vista dell’inverno. Gli USA hanno solo 25 giorni di fornitura rimasti, secondo l’Energy Information Administration. Il direttore del National Economic Council Brian Deese ha detto a Bloomberg TV che le scorte di diesel sono “inaccettabilmente basse” e “tutte le opzioni sono sul tavolo” per rafforzare l’offerta e ridurre i prezzi.

Tuttavia, anche se le scorte vengono prosciugate, l’amministrazione Biden sembra avere pochissime opzioni sostenibili per un sollievo a lungo termine.

A differenza del gas e del carburante per aerei, la domanda di diesel si è ripresa a un ritmo molto più rapido dalla pandemia. Il diesel viene utilizzato per il trasporto di merci, nonché per l’alimentazione di veicoli e attrezzature per l’edilizia, l’agricoltura e militari. Nel 2021, il solo settore dei trasporti statunitense ha consumato 46,82 miliardi di galloni (circa mille litri), o 1,11 miliardi di barili di distillato (essenzialmente gasolio), con una media di circa 128 milioni di galloni al giorno.

La forte domanda interna e internazionale, la riduzione della capacità di raffinazione interna e le sanzioni sulle importazioni di petrolio russe hanno mantenuto il mercato del diesel rigido per tutto l’anno. Le scorte del New England si sono esaurite a meno di un terzo dei suoi livelli abituali per questo periodo dell’anno, il che è preoccupante poiché quegli stati fanno affidamento sul combustibile per il riscaldamento più di altre parti del paese.

Il prezzo medio nazionale del diesel al 24 ottobre è di 5,34 dollari al gallone, 1,63 dollari in più rispetto allo scorso anno.

Quali sono le opzioni del governo? Se le scorte di diesel continueranno a diminuire senza l’intervento del governo, l’impatto sui costi di trasporto delle merci potrebbe far aumentare ulteriormente l’inflazione.