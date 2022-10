Ritrova una misteriosa statua antica mentre pianta patate

MeteoWeb

Un balbal (statua di pietra) alta almeno 3 metri è stato trovato durante lavori agricoli nel villaggio di Ak-Bulun, nella regione di Issyk-Kul, in Kirghizistan. I Balbal sono lapidi che venivano erette intorno alle tomba per commemorare gli antichi turchi. Erkin Turbaev, 60 anni, ha scoperto il balbal la sera del 15 ottobre scorso. Quando l’aratro si è rotto improvvisamente impattando contro qualcosa, l’uomo stava piantando patate. Turbaev ha deciso di scavare e ha scoperto una statua di pietra lunga più di due metri a una profondità. Si tratta di una eccezionale scoperta archeologica, che il contadino spera possa ora portare fortuna al suo villaggio, come ha riferito lui stesso ai media locali.

Molti Balbal sono stati trovati in passato in Kirghizistan. Molti guerrieri di pietra (balbals) che rappresentano nomadi turchi si trovano a Çolpan Ata e Karakol, sulle rive di Issyk Kul. Si stima che i balbals siano stati eretti nel VI secolo. Queste lapidi, in Kirghizistan e in tutta l’Asia centrale, sono state erette da tribù nomadi turche e quasi tutti i balbals in Kirghizistan sono distribuiti nella valle di Chuy.

I Balbals eretti dai Turchi in Asia centrale, in genere a forma di spada o di figura umana, scolpiti su un pezzo di pietra, simboleggiano i nemici che il guerriero ha ucciso. E non solo. Sono anche emblema delle persone ritenute suoi servi nell’altro mondo. Queste scultura venivano erette intorno alle tombe dei guerrieri defunti all’epoca della diffusa conservazione della validità della religione sciamanica. Più potere, coraggio e forza a aveva il soldato in vita, più balbal venivano eretti intorno alla sua tomba.

Non solo la statua: una località rurale probabile scrigno archeologico

Lo storico Zhanbolot Abdykerimov ha affermato che potrebbero esserci molti altri monumenti storici nel territorio del comune rurale. “Ci sono kurgan storici (sepolture) che risalgono al III secolo a.C. tra gli insediamenti di Ak-Bulun e Frunze. Ci sono kurgan a Fergana e Almaty. Ci sono prove storiche che l’antica città di Sarybulun (Chigu o Chiguchen – nelle fonti cinesi, la “Città della Valle Rossa”)si trovava nella parte orientale di Issyk-Kul“, ha osservato lo storico.

Secondo Abdykerimov, inoltre, la statua presenta segni speciali: iscrizioni sulla testa, un ciondolo nella zona del collo e una mano al centro che indica l’appartenenza a un titolo. Ci sono immagini sul retro e una cintura. Viene estratta una spada corta simile a un akinak. Tali armi furono utilizzate attivamente durante il periodo Saka. È difficile, per ora, determinare a quale periodo appartenga il balbal, ha osservato lo storico.

Il balbal, che è stato leggermente danneggiato dai conducenti di trattori durante gli scavi, è lungo 2 metri e 70 centimetri. Simili sculture in pietra non erano mai state rivenute prima nel villaggio.