Stazione Spaziale: lanciato cargo russo, a bordo provviste e regali

MeteoWeb

Il razzo russo Soyuz-2.1a ha portato in orbita un cargo Progress MS-21: a bordo quasi 3 tonnellate di cibo, carburante e rifornimenti per gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

La capsula senza equipaggio si è separata con successo dallo stadio superiore del vettore: il volo durerà 2 giorni. Progress MS-21 attraccherà al segmento russo della Stazione il 28 ottobre, alle 04:50 ora italiana.

Il veicolo consegnerà 702 kg di carburante, 420 kg di acqua, 41 kg di azoto e circa 1.357 kg di attrezzature varie. Fornirà anche cibo fresco e vestiti per l’equipaggio della ISS e bobine di filamenti per la stampa 3D a bordo dell’avamposto orbitale. Il cargo spaziale sta trasportando anche regali di Capodanno per l’equipaggio russo della ISS.