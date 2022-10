Stazione Spaziale: oggi il lancio di Crew-5, anche una cosmonauta russa a bordo

MeteoWeb

E’ in programma tra poche ore il lancio della missione Crew-5 verso la Stazione Spaziale, rimandato nei giorni scorsi a causa dell’uragano Ian. A bordo della capsula SpaceX Endeavour salirà anche la cosmonauta russa Anna Kikina, insieme a 2 astronauti della NASA e uno di JAXA. Questa è la 5ª missione regolare alla Stazione Spaziale (ISS) effettuata da SpaceX per conto della NASA.

Il liftoff è previsto per mezzogiorno ora locale (le 18 in Italia) dal Kennedy Space Center in Florida, dove anche il meteo dovrebbe essere favorevole.

La presenza a bordo della capsula SpaceX di una cosmonauta russa è parte di un programma di scambio di astronauti a lungo pianificato (2 settimane fa l’astronauta NASA Frank Rubio è salito a bordo di una Soyuz): è stato mantenuto nonostante le altissime tensioni tra i due Paesi dall’invasione dell’Ucraina. Garantire il funzionamento della ISS è diventato uno dei pochissimi ambiti di cooperazione tra Stati Uniti e Russia.

Anna Kikina, 38 anni, ingegnere, diventerà la 5ª cosmonauta professionista russa ad andare nello Spazio. Sarà il primo volo spaziale anche per gli astronauti Nicole Mann e Josh Cassada, il 5° per il giapponese Koichi Wakata.

La navicella attraccherà alla Stazione domani, dopo un viaggio di circa 30 ore. I membri di Crew-5 si uniranno alle 7 persone già a bordo (4 americani, 2 russi e l’italiana Samantha Cristoforetti, attualmente al comando). Dopo alcuni giorni i 4 membri della missione Crew-4 si congederanno e rientreranno sulla Terra. I membri di Crew-5 trascorreranno circa 5 mesi in orbita e condurranno più di 200 esperimenti scientifici, di cui più di 70 totalmente nuovi a bordo del laboratorio orbitante.