Le stelle cadenti del Drago e la Luna del Cacciatore, doppio spettacolo nel weekend

In questo fine settimana i cieli saranno solcati da scie di stelle cadenti, durante l’annuale pioggia di meteore delle Draconidi. Sfortunatamente, la Luna piena del Cacciatore, che raggiunge il picco domani, eclisserà lo spettacolo infuocato.

Gli sciami meteorici si verificano quando la Terra attraversa le nubi di detriti lasciati dalle comete. Durante le Draconidi, il nostro pianeta si scontra con milioni di piccole rocce ghiacciate lasciate dalla cometa 21P/Giacobini-Zinner, che passa attraverso il Sistema Solare e attraversa l’orbita terrestre una volta ogni 6,5 anni, secondo la NASA. La cometa ha effettuato il suo ultimo passaggio ravvicinato nel settembre 2018.

Mentre le “briciole di comete” passano attraverso l’atmosfera terrestre, alcune prendono fuoco visibilmente e solcano il cielo, diventando ufficialmente meteore. La maggior parte di queste rocce spaziali brucia molto prima di raggiungere la superficie del pianeta, anche se alcune possono essere abbastanza grandi da sopravvivere alla discesa e colpire il suolo come meteoriti.

Le meteore che solcano i cieli sopra le nostre teste sembrano provenire da costellazioni lontane: per tale motivo, ogni sciame meteorico prende il nome dalla costellazione da cui sembrano provenire le meteore. In questo caso, è la costellazione del Drago, la cui coda a serpentina si muove tra il Grande e il Piccolo Carro.

In un anno tipico, gli skywatcher possono aspettarsi di vedere da 10 a 20 meteore all’ora durante le Draconidi, secondo la NASA. Tuttavia, la Luna piena di questo mese probabilmente nasconderà con suo chiarore la maggior parte di queste. Per avere la migliore possibilità di ammirare le meteore, andate nel luogo più buio che riuscite a trovare e lasciate che gli occhi si adattino all’oscurità per almeno 30 minuti.

La Luna piena del Cacciatore

Mentre molti soprannomi della Luna piena derivano dalle tradizioni dei nativi americani, la Luna del Cacciatore di ottobre è un’eccezione. Secondo il Farmer’s Almanac, sia la Luna del Cacciatore che la Luna del Raccolto (settembre) sono legate all’Equinozio d’Autunno, l’inizio ufficiale dell’autunno nell’emisfero settentrionale.

La Luna del Raccolto è il nome dato al plenilunio vicino all’Equinozio, il che significa che può verificarsi sia a settembre che a ottobre, mentre la Luna del Cacciatore è la Luna piena che segue la Luna del Raccolto. Tradizionalmente, i contadini raccoglievano le colture alla luce della Luna del Raccolto, poi andavano a caccia di animali che nei mesi successivi uscivano per racimolare gli avanzi.