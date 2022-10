La storia del logo dell’Agenzia Spaziale Europea

La storia del logo dell’ESA inizia nel 1975, un momento chiave nella storia dello spazio che ha visto l’Organizzazione europea per la ricerca spaziale (ESRO) e l’Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO) fondersi per formare l’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Roy Gibson, il suo primo Direttore Generale, voleva definire una solida identità per la nuova agenzia spaziale e sottolineare come questa rappresentasse il polo europeo dello spazio. Per questo motivo, incoraggiò a chiamare l’agenzia “ESA” e, per completare l’opera, commissionò la creazione di un elemento grafico, ovvero uno stemma circolare. Insieme, nome e stemma diventarono il primo logo dell’ESA.

Il team che creò il logo desiderava che rappresentasse gli obiettivi e i valori della neonata ESA: per questo motivo, vennero studiati attentamente tutti i dettagli. Lo stemma circolare rappresentava la Terra, il nostro pianeta natale, e la “e” sulla superficie del globo stava per “europeo”, in quanto la lettera “e” era comune a tutte le lingue degli Stati membri dell’ESA.

La “e” stava anche per Europa, al centro delle attività spaziali. Un piccolo punto bianco rappresentava un satellite, mentre una serie di linee curve indicava le orbite dei veicoli spaziali o i paralleli (ovvero le linee di latitudine utilizzate nelle mappe di navigazione). Un aspetto in particolare non era però stato previsto: molte persone interpretarono le linee curve del cerchio come un’impronta digitale umana. Tutto questo conferiva un’interessante prospettiva umana, soprattutto perché l’ESA era sempre più coinvolta nel settore del volo spaziale umano. L’idea piacque e divenne parte integrante della storia dello stemma circolare, tanto che spesso venne soprannominato “l’impronta”. Ricco di significati simbolici, il logo era anche molto pratico per un’organizzazione internazionale. In quanto elemento visivo, lo stemma circolare dell’ESA poteva superare le frontiere delle diverse lingue. Inizialmente utilizzato su documenti ufficiali, biglietti da visita e carta intestata, il logo dell’ESA divenne il protagonista della copertina del primo numero dell’ESA Bulletin, la rivista interna dell’Agenzia.