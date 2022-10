Strano UFO giallo avvistato a Budrio

MeteoWeb

“Anche la provincia di Bologna, in particolare Budrio, è stata interessata dai numerosi avvistamenti ufo che si sono verificati in quest’estate 2022“: lo afferma in una nota il Centro Ufologico Mediterraneo C.UFO.M. “In particolare proprio a Budrio, una signora ha visto uno stranissimo oggetto giallo in cielo, che ha attirato subito la sua attenzione. Buongiorno, vi scrivo per segnalare un episodio accaduto ieri sera alle ore 22:45 sul cielo di Budrio (Bo). Il tempo era buono la donna era al davanzale della finestra di cucina, mentre parlava al telefono con una sua amica. Improvvisamente una luce gialla molto intensa, non intermittente, è apparsa a destra del suo campo visivo, si è fermata e pochi istanti dopo molto velocemente da destra ha raggiunto il centro della visuale dove è rimasta sospesa in aria per un breve lasso di tempo ferma, poi è letteralmente svanita, forse si è spenta. La donna, pur sorpresa, è riuscita a girare un video col suo cellulare. La provincia di Bologna non è molto presente nella casistica ufologica, ma questo avvistamento di Budrio si rivela particolarmente interessante e si è escluso che possa essere stato un drone o altri velivoli o oggetti volanti convenzionali. Diversi avvistamenti si sono verificati in altre località italiane, come in Sicilia, precisamente a Catania, dove in diverse occasioni tra fine agosto e settembre 2022, una signora ha visto una strana sfera bianca comportarsi in modo insolito e questo per diverse sere. In Campania gli ufo si sono particolarmente sbizzarriti, con ben quattro località interessate dagli oggetti volanti non identificati. A Napoli, una coppia che viaggiava in automobile, ha visto, nel buio, una grande luce “imbizzarrita” e lampeggiante, filmandola col cellulare e che li ha alquanto inquietati. Altro avvistamento a Ischia, il 19 luglio 2022, alle 22,30, dove un turista belga ha visto una luce rossa fiammeggiante “dentellata”, scorrazzare su tutto il golfo, sia ischitano che delle altre isole campane, fino ad arrivare addirittura a Napoli, percorrendo la stessa tratta per diverse volte: all’analisi si è dimostrato che era un oggetto assolutamente non classificabile convenzionalmente. E ancora, altri avvistamenti si sono avuti a Montecorice in provincia di Salerno, località Baia Arena, il primo agosto 2022, dove un amante della fotografia, ha effettuato diversi scatti ad un oggetto approssimativamente di forma discoidale o se si vuole a forma di un uovo in orizzontale, che ha sorvolato la costa a poche centinaia di metri di altezza dal suolo. Infine a Paestum, iil 20 luglio 2022, ore 10 e 50, una giornalista, ha fotografato, per due volte, un oggetto stranissimo che volava all’orizzonte: lo ha visto arrivare, fermarsi sospeso in aria e poi si è girato: insomma ha fatto una rotazione di 90°“.

Tutti i casi citati, comunica il presidente del Centro Ufologico Mediterraneo Angelo Carannante, “sono stati oggetto di approfondite indagini e in particolare, per l’ufo file di Paestum è stato escluso l’effetto Fata Morgana, proprio per la dinamica dell’avvistamento, anche se si lascia sempre una porta aperta a tale effetto ottico“.

“Sul sito www.centroufologicoediterraneo.it è online un articolato reportage di tutti gli avvistamenti citati, ma anche di numerosi altri, con ricche immagini e notizie particolareggiate, mentre su YouTube, canale Cufomchannel, all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=kjp5Zgz5TIQ è postato un video trailer con l’avvistamento di Budrio e degli altri citati. Per segnalare avvistamenti si prega di contattare il numero sia telefonico che di WhatsApp 320 46 59 798, oppure agli indirizzi centroufologicomediterraneo2@gmail.com oppure angelo.carannante30@gmail.com. In ogni caso, gli avvistamenti citati, sono oggetto di ulteriori approfondimenti ed eventuali novità saranno rese di pubblico dominio,” conclude la nota.