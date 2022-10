Stress legato alla pandemia: nelle donne cambiamenti nel ciclo mestruale

MeteoWeb

Le donne con alto stress dovuta alla pandemia di COVID-19 avevano il doppio delle probabilità di subire cambiamenti nel ciclo mestruale rispetto a quelle con basso stress. A questa conclusione è giunta una nuova ricerca pubblicata dall’Università di Pittsburgh.

In totale, oltre la metà dei partecipanti allo studio ha riportato cambiamenti nella durata del ciclo mestruale, durata del ciclo, flusso mestruale. Aumentate anche le macchie. Si tratta di irregolarità che potrebbero avere conseguenze economiche e sanitarie per le donne, secondo i ricercatori.

“All’inizio della pandemia, per le donne è risultato evidente che c’era qualcosa di strano nel ciclo a seguito della pandemia“. Lo ha affermato l’autrice principale Martina Anto-Ocrah, assistente professore presso la Divisione di Medicina Interna Generale presso la Pitt School of Medicine . “Lo stress può manifestarsi nel corpo delle donne come cambiamenti nella funzione mestruale e sappiamo che la pandemia è stato un periodo incredibilmente stressante per molte persone”.

Lo studio sul ciclo mestruale

Delle 354 donne che hanno completato entrambe le parti del sondaggio, il 10,5% ha riportato uno stress elevato.

Dopo aver tenuto conto dell’età, dell’obesità e di altre caratteristiche, i ricercatori hanno scoperto che le donne con un elevato stress da COVID-19 avevano maggiori probabilità di segnalare cambiamenti nella durata del ciclo mestruale, nella durata del ciclo e nello spotting rispetto ai loro coetanei a basso stress. C’era anche una tendenza di flusso mestruale più intenso nel gruppo ad alto stress.

“Durante la pandemia, i ruoli delle donne sono stati ridefiniti e, come società, abbiamo fatto passi indietro in termini di equità di genere“, ha affermato Anto-Ocrah. “Le donne spesso hanno sopportato il peso maggiore dell’assistenza all’infanzia e delle faccende domestiche e hanno riscontrato che i cambiamenti nelle attività quotidiane e il rischio di infezione da COVID-19 sono più stressanti degli uomini”.

Circa il 12% dei partecipanti ha riportato cambiamenti in tutte e quattro le caratteristiche del ciclo mestruale, una scoperta che i ricercatori hanno definito allarmante.

“Il ciclo mestruale è un indicatore del benessere generale delle donne“, ha affermato Anto-Ocrah. “L’interruzione del ciclo mestruale e la fluttuazione degli ormoni possono avere un impatto sulla fertilità, sulla salute mentale, sulle malattie cardiovascolari e su altri risultati. In definitiva, questi fattori possono anche giocare nelle dinamiche relazionali, aggravando potenzialmente la tensione sulle relazioni”.