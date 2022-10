Stromboli, l’eruzione continua: spettacolari cascatelle di lava lungo la Sciara del Fuoco | VIDEO

MeteoWeb

Rimane invariato lo scenario eruttivo sullo Stromboli, che continua a rimanere sotto stretto monitoraggio. Il video (in calce), girato dal personale INGV impegnato sull’isola di Stromboli, “mostra e conferma uno scenario eruttivo simile alla giornata di ieri”, scrive l’INGV pubblicando il video sui social.

“Tuttavia, occorre notare che il canyon formatosi all’interno della Sciara del Fuoco si è approfondito e la lava ed il materiale piroclastico che vi fluiscono dentro (erodendolo) sono attualmente soggetti ad uno o più piccoli salti che producono uno scorrimento a balzi. È così che si formano delle spettacolari “cascatelle di lava” lungo il pendio della Sciara (ben visibili soprattutto di notte). Allo stesso tempo ciò accentua il processo di rotolamento e di scorrimento rapido dei blocchi di lava e del materiale piroclastico, e la produzione di una nube cineritica sopra la Sciara che viene dispersa dal vento”, spiega l’INGV.

L’ultimo comunicato INGV

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che “dalle osservazioni su terreno effettuate da personale INGV in tarda mattinata, risulta che lo scenario eruttivo rimane pressoché invariato. Difatti i flussi lavici continuano ad essere poco alimentati e i fronti non sono avanzati rispetto all’ultimo comunicato. Continuano ad osservarsi frequenti crolli e distacchi di materiale dal canale lavico eroso dai flussi e dal fronte stesso che arrivano velocemente in mare. Infine persiste l’attività di spattering al cratere Nord”.

“Dal punto di vista sismico, nel corso della giornata di oggi l’ampiezza media del tremore vulcanico ha mostrato modeste fluttuazioni, attestandosi quasi sempre e fino allo stato attuale nel livello medio-basso. I dati delle reti di monitoraggio delle deformazioni sull’isola non mostrano variazioni significative dall’ultimo comunicato“, conclude l’INGV.