Stromboli ancora in fermento: aumentato il flusso lavico lungo la Sciara del Fuoco

Il vulcano Stromboli è ancora in fermento dopo l’attività dei giorni scorsi. L’Osservatorio Etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) comunica che “le reti di monitoraggio hanno registrato alle ore 12:30 (10:30 UTC), un incremento del flusso della colata lavica che si è sviluppata lungo la Sciara del Fuoco raggiungendo la linea di costa”.

In precedenza, l’INGV-OE aveva comunicato che “le reti di monitoraggio hanno registrato alle ore 11:15 (09:15 UTC), l’inizio di un trabocco lavico dal cratere nord”. “Tale trabocco ha provocato il rotolamento di materiale lavico lungo la Sciara del Fuoco. Dal punto di vista sismico non si registra alcuna variazione di rilievo dell’ampiezza del tremore vulcanico. Non si segnalano al momento variazioni significative nelle deformazioni del suolo misurate dalla rete GNSS”, aveva concluso l’INGV-OE nel suo primo comunicato.