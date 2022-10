Il suono spaventoso del campo magnetico terrestre | AUDIO

MeteoWeb

Nonostante sia essenziale per la vita sulla Terra, il campo magnetico non è qualcosa che possiamo effettivamente vedere o sentire di per sé. Ma, sorprendentemente, gli scienziati della Technical University of Denmark hanno preso i segnali magnetici misurati dalla missione satellitare Swarm dell’ESA e li hanno convertiti in suoni. E per qualcosa che ci protegge, il risultato è piuttosto spaventoso.

Il campo magnetico terrestre è una bolla complessa e dinamica che ci protegge dalle radiazioni cosmiche e dalle particelle cariche trasportate dai potenti venti che fluiscono dal Sole. Quando queste particelle entrano in collisione con atomi e molecole – principalmente ossigeno e azoto – nell’alta atmosfera, parte dell’energia delle collisioni si trasforma nella luce verde-blu tipica dell’aurora boreale, che a volte può essere vista dalle alte latitudini settentrionali.

Mentre l’aurora boreale offre una “visualizzazione” delle particelle cariche del Sole che interagiscono con il campo magnetico terrestre, essere effettivamente in grado di sentire il campo magnetico generato dalla Terra o la sua interazione con i venti solari è un’altra questione.

Il nostro campo magnetico è in gran parte generato da un oceano di ferro liquido surriscaldato e vorticoso che costituisce il nucleo esterno a circa 3000km sotto i nostri piedi. Agendo come un conduttore rotante in una dinamo da bicicletta, crea correnti elettriche, che a loro volta generano il nostro campo elettromagnetico in continua evoluzione.

Lanciati nel 2013, i tre satelliti Swarm dell’ESA vengono utilizzati per capire esattamente come viene generato il nostro campo magnetico misurando con precisione i segnali magnetici che provengono non solo dal nucleo terrestre, ma anche dal mantello, dalla crosta e dagli oceani, nonché da ionosfera e magnetosfera. Swarm sta anche portando nuove informazioni sul meteo spaziale.

Il musicista e sostenitore del progetto Klaus Nielsen, della Technical University of Denmark, spiega: “il team ha utilizzato i dati dei satelliti Swarm dell’ESA, così come altre fonti, e ha utilizzato questi segnali magnetici per manipolare e controllare una rappresentazione sonora del campo centrale. Il progetto è stato sicuramente un esercizio gratificante per unire arte e scienza”.

Potrebbe sembrare roba da incubi, ma, sorprendentemente, questa clip audio rappresenta il campo magnetico generato dal nucleo terrestre e la sua interazione con una tempesta solare. https://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2022/10/Il-suono-spaventoso-del-campo-magnetico-terrestre.mp3

“Abbiamo avuto accesso a un sistema audio molto interessante composto da oltre 30 altoparlanti scavati nel terreno in piazza Solbjerg a Copenaghen. L’abbiamo impostato in modo che ogni altoparlante rappresenti una posizione diversa sulla Terra e dimostri come il nostro campo magnetico abbia fluttuato negli ultimi 100.000 anni”.

“Durante questa settimana, i visitatori potranno ascoltare l’incredibile rombo del nostro campo magnetico, quindi se siete a Copenaghen, venire a dare un’occhiata a questa opportunità unica. Il rombo del campo magnetico terrestre è accompagnato dalla rappresentazione di una tempesta geomagnetica che è risultata da un brillamento solare il 3 novembre 2011, e in effetti sembra piuttosto spaventoso”.

L’intenzione, ovviamente, non è quella di spaventare le persone: è un modo bizzarro per ricordarci che il campo magnetico esiste e sebbene il suo rombo sia un po’ snervante, l’esistenza della vita sulla Terra dipende da esso.

Gli altoparlanti di Solbjerg Square a Copenaghen, in Danimarca, trasmetteranno il rombo del campo magnetico terrestre dal 24 al 30 ottobre intorno alle 08:00, 13:00 e 19:00.