Sydney batte il record di precipitazioni del 1950 con 3 mesi in anticipo

La città più popolosa dell’Australia, Sydney, ha infranto il record di precipitazioni annuali risalente a oltre 70 anni fa, dopo un anno segnato da devastanti inondazioni sulla costa orientale.

Fino al primo pomeriggio di ieri, Sydney ha registrato il totale delle precipitazioni annuali più alte mai registrato – 2.216 mm – quando ancora mancano oltre 80 giorni alla fine dell’anno. È il dato più alto da quando vengono effettuate le rilevazioni delle precipitazioni annuali per la città di Sydney, nel 1858.

L’anno più piovoso precedente di Sydney è stato oltre 70 anni fa, nel 1950, quando si sono rilevati 2.194 millimetri di pioggia.

Con il fenomeno climatico La Niña che dovrebbe portare un’estate più piovosa della media, è probabile che il conteggio finale del 2022 sarà significativamente più alto.

Sydney, insieme al più ampio stato del New South Wales, si sta preparando per un’altra pesante ondata di maltempo questo fine settimana. Il Ministro dei servizi di emergenza statali Steph Cooke ha dichiarato che altra pioggia potrebbe avere gravi conseguenze: “Sappiamo che i nostri bacini idrografici sono saturi, le nostre dighe sono piene e i nostri fiumi sono già gonfi. Quindi qualsiasi pioggia aggiuntiva, non importa quanto contenuta, rischia di esacerbare le circostanze delle inondazioni“. “Qualsiasi pioggia aggiuntiva potrebbe causare alluvioni lampo“.