Tanzania: grosso incendio sul Kilimangiaro | FOTO e VIDEO

Più di 300 persone sono state dispiegate per spegnere un incendio sul Monte Kilimangiaro, la vetta più alta dell’Africa nel nord-est della Tanzania. Lo ha annunciato oggi il capo della Polizia regionale. Secondo Yahaya Mdogo, l’incendio è divampato ieri sera e non si conosce ancora la causa alla sua origine. Le fiamme divampano nei pressi del campo di Karanga, scalo per alpinisti situato a circa 4.000 metri di altitudine sul versante meridionale del Kilimangiaro, alto 5.895 metri (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

“Non possiamo commentare l’entità dell’incendio in questo momento poiché l’attenzione è concentrata nel controllare le fiamme”, ha aggiunto al canale televisivo pubblico Tbc. “Non abbiamo informazioni sull’impatto sulla popolazione, a parte il fatto che la (vegetazione) del sottobosco sta bruciando”, ha riferito.