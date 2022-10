Tasmania: bombi con gli zaini per testare l’ultima tecnologia radio

MeteoWeb

Nel sud della Tasmania un corposo gruppo di bombi regine sta sfoggiando l’ultima moda degli insetti: lo zaino in spalla. Sembra che indossino dei mini zaini, ma in realtà portano in giro una nuova sofisticata tecnologia. “Si tratta di una nuova generazione di trasmettitori radio leggeri“, spiega il dottor James Makinson all’Australian Geograpich.

Makinson è un ricercatore post-dottorato presso l’Hawkesbury Institute for the Environment della Western Sydney University. Ed è concretamente colui che collega questi trasmettitori ai bombi della Tasmania. Sono trasmettitori abbastanza piccoli da poter essere attaccati alle api. Inoltre le loro batterie durano cinque giorni, rispetto ai modelli precedenti che duravano solo 12 ore. “Trasmettitori simili sono stati utilizzati in passato su insetti all’estero, in particolare in Europa, ma è la prima volta in Australia“, afferma James.

Come vengono attaccati gli zaini ai bombi?

“Ho realizzato una piccola sella su misura con una stampante 3D che ho incollato prima sul torace, quindi ho agganciato il trasmettitore alla sella“, spiega James. Il passo iniziale, però, è la cattura delle api. “I bombi sono piuttosto risoluti quando cercano cibo, quindi quando sono davvero concentrati su un fiore puoi intrufolarti dietro di loro“. James usa un tubo per catturarli.

Tornate alla base, i ricercatori congelano le api per 15 minuti. Questo perché, spiega James, “le raffredda e le rende immobili“. L’esperto collega poi i trasmettitori e a quel punto le api si “scongelano“, per poi essere rilasciate in natura, complete di localizzatori radio.

Sebbene questo processo possa sembrare dannoso per le api, lo “congelamento e scongelamento” è qualcosa di naturale per i bombi. Si tratta infatti di un evento normale per gli insetti nei loro freddi habitat europei originari.

A cosa serve tutto ciò?

Il calabrone (Bombus terrestris), noto anche come calabrone dalla coda di bufalo o grande calabrone terrestre, è stato introdotto per caso in Tasmania nel 1992. Sono arrivati con una nave dalla Nuova Zelanda. Da allora, le popolazioni sono esplose in tutto lo stato e la specie è ora classificata come un parassita. Tuttavia, dove si annidano e su quali risorse fanno affidamento non è noto.

James è particolarmente interessato a scoprire cosa fanno le api durante un periodo molto specifico del loro ciclo di vita. “Quando le api regine primaverili appena emerse si stanno alimentando per la prossima stagione e raccolgono risorse per le loro giovani colonie, questa è una fase critica nella storia della vita di una colonia di bombi“, afferma James. “Vogliamo capire quali piante e paesaggi sono importanti per queste api, se usano piante autoctone o introdotte… come usano il paesaggio per sostenersi. Vogliamo anche capire dove stanno scegliendo di costruire le loro nuove colonie”.

I dati raccolti utilizzando questi dispositivi di localizzazione colmeranno alcune lacune. Svolgeranno, inoltre, un ruolo importante nella futura gestione delle popolazioni di bombi dello stato. “Le informazioni che stiamo raccogliendo potrebbero essere utilizzate in futuri programmi di eradicazione“, afferma James. “Se in futuro è previsto un programma di sterminio, lo sapremo, in questo periodo dell’anno in cui le colonie non sono ancora stabilite, quando ci saranno solo le regine nel paesaggio, sapremo dove possiamo aspettarci di trovarle“, spiega il ricercatore.

Il lato negativo

C’è però un rovescio della medaglia. Una migliore comprensione dei comportamenti delle api potrebbe essere utilizzata anche per promuovere le popolazioni. Nel settore agricolo della Tasmania, c’è un forte interesse nel perseguire la possibilità di utilizzare i bombi per l’impollinazione delle colture. Alla stessa stregua in cui le api europee introdotte vengono utilizzate sulla terraferma. “Hanno un impatto positivo sui raccolti di alcune colture“, afferma James. “Se la politica del governo su queste api dovesse cambiare in un secondo momento, le informazioni che stiamo raccogliendo ora sarebbero utili anche per promuovere le popolazioni in futuro“.