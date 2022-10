Telefono di Liz Truss sotto attacco di hacker russi: “rischio sicurezza nazionale”

MeteoWeb

Il telefono personale di Liz Truss, ormai ex primo ministro britannico, è stato violato da agenti russi. Quello che è emerso dall’analisi effettuata dagli esperti è che sono stati scaricati dati e informazioni in merito ai negoziati top secret fra Truss e gli alleati internazionali.

Fonti vicine a Truss hanno riferito che l’ex premier era preoccupata che la notizia dell’hacking potesse far deragliare le sue possibilità di rivendicare la premiership. E’ arrivata persino ad “avere problemi a dormire“.

Al governo è stato ora chiesto di avviare un’indagine urgente in merito alla violazione ai danni di Truss. La violazione è stata scoperta quando l’allora segretario agli esteri Truss era in corsa per la leadership dei Tory in estate, ma i dettagli sono stati nascosti dall’allora primo ministro Boris Johnson e dal segretario di gabinetto Simon Case, secondo quanto riportato dal Mail.

Le informazioni sensibili di Lis Truss

Le spie sospettate di lavorare per il presidente russo Vladimir Putin hanno avuto accesso a informazioni sensibili, comprese le discussioni sulla guerra in Ucraina con funzionari stranieri, ha affermato il quotidiano, citando fonti anonime. Le conversazioni private fra Truss e Kwasi Kwarteng in cui criticano Johnson sono cadute nelle mani degli hacker, lasciandoli potenzialmente a rischio di ricatto.

I partiti di opposizione chiedono un’indagine sul presunto attacco, che solleverà interrogativi sulla sicurezza informatica del Regno Unito, nonché sul giudizio di Johnson e Case. Il ministro degli interni ombra del Labour Yvette Cooper ha dichiarato: “Ci sono questioni di sicurezza nazionale immensamente importanti sollevate da un attacco come questo da parte di uno stato ostile che sarà stato preso molto sul serio dalle nostre agenzie di intelligence e sicurezza. Ci sono anche serie domande di sicurezza sul perché e come queste informazioni siano trapelate o rilasciate in questo momento che devono anche essere indagate con urgenza. È essenziale che tutti questi problemi di sicurezza siano indagati e affrontati al più alto livello e dobbiamo sapere che il governo riconosce la gravità di ciò e l’importanza di proteggere completamente la nostra sicurezza nazionale“.