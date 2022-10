Torna l’anticiclone africano: temperature estive fino a fine ottobre in Sardegna

MeteoWeb

In Sardegna, come in tutta Italia, le temperature torneranno a salire in settimana a causa del rinforzo dell’anticiclone africano. Sull’isola, le temperature resteranno sopra la media stagionale fino a fine mese arrivando a raggiungere, in alcune aree, anche i +30°C. Già oggi nel sud dell’isola, nel Campidano è possibile registrare “temperature prossime a +27-28°C“, fanno sapere dall’ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu (Cagliari).

Poi ci sarà un ulteriore aumento dei valori, mentre il graduale calo si farà sentire dall’inizio della settimana prossima, ma con un nuovo innalzamento delle temperature atteso per l’ultimo fine settimana di ottobre. “Nei prossimi giorni, il sistema anticiclonico che si sta posizionando sull’area mediterranea a poi nel resto d’Europa, unito alla scarsa ventilazione e all’arrivo di masse d’aria che risalgono dal Nord Africa, porteranno temperature piuttosto alte nel centro e nella parte settentrionale dell’isola con +30°C in alcune località, nebbie mattutine e locali addensamenti di nubi basse sulle coste“, spiega il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare.

La formazione anticiclonica interesserà in maniera più netta prima il medio campidano e il Nuorese, giovedì 20 ottobre i picchi di caldo si sentiranno nel Sassarese, venerdì 21 nel nord ovest e sabato 22 nella parte orientale e meridionale della Sardegna. “Rispetto alle medie del periodo, assestate tra i +20 e i +22°C – osservano ancora dall’Aeronautica – stiamo sperimentando temperature più alte di 3-5°C. Il problema è ancora più evidente per le temperature in quota (1500 mt.): la media si attestava sui +10°C mentre la tendenza è verso i +17-18°C“.