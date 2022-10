MeteoWeb

Una scossa di terremoto è stata avvertita nella notte in Calabria. In particolare, sono tante le segnalazioni giunte alla redazione di MeteoWeb dalla zona di Cosenza. Non sono ancora noti epicentro e magnitudo dell’evento.

Alle 21:46, è stata registrata una scossa di magnitudo 2.6 in mare lungo la costa nordoccidentale della Calabria, davanti a Torremezzo di Falconara.

Seguiranno aggiornamenti.