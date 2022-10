Terremoto in California: paura nella San Francisco Bay Area per “la scossa più forte dal 2014”

MeteoWeb

Un terremoto magnitudo 5.1 ha scosso l’area della baia di San Francisco: lo riporta lo US Geological Survey. Al momento non si segnalano feriti o danni.

Il sisma si è verificato alle 11:42 ora locale (20:42 di ieri ora italiana), con epicentro a 15 km Est/Sud-Est da Alum Rock (California) e ipocentro a 8,4 km. È stato seguito circa 5 minuti dopo da una replica magnitudo 3.1, secondo i dati USGS.

L’Istituto geofisico lo ha definito un “terremoto notevole“, ma ha descritto l’intensità dello scuotimento del terremoto da debole a moderato. Circa 18.000 persone in tutta la Bay Area e nelle vicinanze hanno riferito di avere avvertito la scossa, dalla California centrale a Nord fino a Sacramento e nella contea di Sonoma, ha precisato Annemarie Baltay, sismologa, in un video diffuso dall’USGS.

“C’è una possibilità su 100 di una replica maggiore di magnitudo 5 nel giorno successivo,” ha detto l’esperta. “Potrebbero esserci da 10 a 15 repliche di magnitudo 3 o superiore nella prossima settimana. Scosse di questa entità e durata sono del tutto normali per un evento di questo tipo“.

Il terremoto probabilmente si è verificato lungo la faglia di Calaveras, un ramo del sistema della faglia di San Andreas, ha spiegato Baltay.

È stato il terremoto più forte nella Bay Area da un sisma magnitudo 6 nel 2014, ha affermato Lucy Jones, ricercatrice di geofisica presso il California Institute of Technology. “È un tipo di evento che si verifica una volta ogni decennio circa,” ha affermato la fondatrice del Dr. Lucy Jones Center for Science and Society.

In California, ogni anno vengono registrati circa 2 o 3 forti terremoti di magnitudo 5.5 o superiore, che causano danni moderati agli edifici e ad altre strutture, secondo il Dipartimento di conservazione dello Stato. Jones ha riferito di non avere avuto notizie di danni a edifici o strutture e non se ne aspettava: “Se un edificio della California è danneggiato a questo livello di terremoto, non rispetta il codice edilizio“.