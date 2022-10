Terremoto Catanzaro, nessuna criticità in città: domani scuole aperte

MeteoWeb

Domani mattina, le scuole nella città di Catanzaro riapriranno regolarmente dopo che oggi sono rimaste chiuse in via precauzionale per valutare eventuali danni provocati dal terremoto che la scorsa notte ha interessato l’area del capoluogo calabrese. Lo ha riferito il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, incontrando al Comune i giornalisti per fare un punto sull’esito delle verifiche effettuate dalle istituzioni dopo il sisma.

Fiorita, affiancato dal dirigente comunale Giovanni Laganà e dal dirigente per l’edilizia scolastica della Provincia Antonio Leone, in primo luogo ha ringraziato “tutta la cittadinanza per la grande compostezza e grande serenità dentro una paura e una preoccupazione che è stata comune, e tutti i tecnici del Comune che hanno dimostrato un a grandissima efficienza”.

Poi, Fiorita ha illustrato le attività realizzate oggi: “fin da subito abbiamo preallertato il Coc e una cabina di regia in Comune, abbiamo formato 13 squadre di tecnici che hanno svolto un sopralluogo in tutti e 55 gli edifici scolastici e non solo, e possiamo dire che per fortuna non abbiamo nessun danno registrato, nessuna criticità in città per quello che abbiamo monitorato. La situazione – ha aggiunto il sindaco di Catanzaro – è assolutamente sotto controllo da questo punto di vista. Manteniamo e invitiamo la cittadina a mantenere uno stato di tranquilla allerta, ma possiamo dire che tutte le scuole cittadine sono tutte in grado di riprendere il loro funzionamento domattina”.

Esito positivo hanno prodotto anche le verifiche effettuate nello stadio di calcio, in tutti gli impianti sportivi e nel teatro Politeama, dove stasera, tra l’altro, è in programma un concerto di Gigi D’Alessio.

Fiorita infine si è detto “molto contento di come tutti abbiamo lavorato, anche di come abbiamo lavorato in stretta sinergia con il presidente della Provincia. Da quello che ci risulta dal collegamento continuo della Provincia, anche tutte le scuole di competenza della Provincia non registrano danni, pertanto domani il ritorno alla normalità sarà garantito sia nelle scuole di competenza comunale che in quelle provinciali. Il collegamento è stato continuo anche con la Protezione Civile regionale, da cui abbiamo ricevuto notizie rassicuranti. Abbiamo anche chiesto all’Anas una verifica dello stato dei ponti e delle principali strade di competenza dell’ente. Possiamo dire in conclusione – ha infine osservato il sindaco di Catanzaro – che non c’è nessuna criticità, che possiamo gradualmente ritornare alla normalità e comunque il nostro monitoraggio è attivo”.