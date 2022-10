Boato in Calabria, avvertito nel Cosentino: terremoto o boom sonico?

MeteoWeb

Un boato – come quello che si avverte in caso di terremoto, una sorta di onda d’urto – è stato avvertito questa mattina dalla popolazione in Calabria, in particolare nell’area del Cosentino: nonostante le numerose segnalazioni, soprattutto da Bisignano, i sismografi INGV non hanno registrato alcun evento sismico.

Potrebbe essersi trattato del “boom sonico” di un aereo, definito anche bang supersonico, ovvero il suono prodotto dal cono di Mach generato dalle onde d’urto create da un oggetto che si muove con velocità superiore alla velocità del suono. Nel Sud Italia non è infatti infrequente che si avvertano nettamente i boom sonici dei caccia in partenza dalle basi.