Terremoto Liguria: tanta paura ma pochi danni a Genova, “crepe sugli edifici”

Tanta paura ma pochi danni in provincia di Genova, per il sisma nettamente avvertito dalla popolazione. ”Sono state 115 le chiamate arrivate al 112 in un’ora dalle 23:41 di questa notte, quando una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata nell’entroterra genovese, con epicentro al confine tra Bargagli e Davagna“: è l’ultimo aggiornamento fornito dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“Per fortuna non si registrano feriti e a livello di danni sono state segnalate solo alcune crepe agli edifici,” ha sottolineato Toti. “Sono in contatto con la nostra Protezione civile e stamattina abbiamo sentito i comuni più coinvolti, cioè Bargagli, Lumarzo e Davagna: le scuole sono regolarmente aperte e sono già in corso nuovi sopralluoghi“.

Nell’area più vicina all’epicentro, la popolazione è scesa in strada. La scossa ha avuto un risentimento sismico del 5° grado sulla scala Mercalli, a causa dell’ipocentro molto superficiale che ha determinato un grande avvertimento delle onde sismiche in superfice. La scossa è stata avvertita anche in Piemonte, Lombardia, Emilia e alta Toscana. Segnalazioni di risentimento sismico anche da Milano.