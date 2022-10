MeteoWeb

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 si è verificata alle 10:52 di oggi in Sicilia, nel catanese. L’epicentro del sisma è stato individuato dai sismografi INGV a Milo, nella Città Metropolitana di Catania. Nonostante la modesta magnitudo, la scossa ha avuto un discreto risentimento sismico per via dell’ipocentro superficiale, a soli 3 km di profondità.