In Texas arriva l’onda artificiale più grande al mondo

Surf Lakes, insieme all’onda artificiale più grande al mondo, sta arrivando ad Austin, in Texas. Per restare fedeli al vecchio detto “tutto è più grande in Texas“, il progetto è destinato a diventare il più grande sviluppo di surf park del pianeta.

Con un Surf Lake di 12 acri al centro, circondato da spiaggia sabbiosa, passerelle, ristoranti, hotel, negozi al dettaglio e residenze, il parco avventura di 400 acri “Pura Vida” sarà situato appena a sud dell’aeroporto internazionale di Austin. Sarà inoltre a 20 minuti dal centro e a 15 minuti dalla nuova Tesla Gigafactory da 10 miliardi di dollari (che impiegherà 20.000 persone).

Il tutto potrebbe arrivare già a metà del 2023. Con un investimento di circa 1,3 miliardi di dollari Pura Vida è sulla buona strada per diventare il più grande sviluppo di piscine a onde integrate al mondo.

Oltre al fulcro di Surf Lakes, presto verranno annunciate altre grandi attrazioni per il parco avventura di Pura Vida. Ospitando una popolazione attiva e un afflusso di nuovi residenti dalle città costiere, l’impianto sportivo sarà un valore aggiunto per il paesaggio di Austin. La capitale texana vanta una cultura vivace, un clima soleggiato e una fiorente industria turistica.

Il creatore della più grande onda artificiale: Surf Lakes Holdings Ltd

Surf Lakes Holdings Ltd è una società per azioni che fornisce un dispositivo per la generazione di onde tecnologicamente avanzato. Si occupa inoltre di progetti di barriere batimetriche a sviluppatori di progetti di parchi con onde. Le strutture sono diffuse in tutto il mondo attraverso la consociata interamente controllata SLI. Da quando è stato fondato nel luglio 2016, è cresciuto fino a diventare un fornitore di soluzioni olistiche a livello mondiale.