Titanic: identificato il misterioso oggetto vicino al relitto

MeteoWeb

È stato finalmente identificato l’oggetto rilevato da “blip” sonar inaspettato, individuato per la prima volta nel 1998 vicino al relitto del Titanic. “Non sapevamo cosa avremmo scoperto“, ha detto in un comunicato stampa l’esploratore veterano PH Nargeolet, che per primo ha individuato il punto debole. “Sul sonar, questo avrebbe potuto essere diverse cose, incluso il relitto di un altro naufragio. Ho cercato la possibilità di esplorare questo grande oggetto apparso sul sonar tanto tempo fa“.

OceanGate Expeditions ha inviato equipaggi in un sommergibile per documentare le condizioni del Titanic dall’anno scorso. Durante uno dei viaggi di quest’anno, un team che includeva Nargeolet ― che si è tuffato nel sito per circa 30 anni ― ha individuato ‘l’anomalia’ vicino al leggendario relitto. Non si trattava di un altro naufragio. Il team ha scoperto un’inaspettata formazione vulcanica a una profondità di 2.900 metri (9.514 piedi) che secondo Nargeolet “brulicava di tanta vita“.

OceanGate lo ha chiamato Nargeolet-Fanning Ridge, dal nome del subacqueo veterano e specialista di missione Oisín Fanning. “Siamo sbalorditi dalla diversità e dalla densità di spugne, coralli bambù, altri coralli d’acqua fredda, aragoste tozze e pesci che prosperano a 2900 metri di profondità nell’Oceano Atlantico settentrionale“, ha spiegato Steve W. Ross, capo scienziato di OceanGate Expeditions in una nota stampa.

Ross, che è anche professore di ricerca presso il Center for Marine Science della University of North Carolina, ha aggiunto: “Scoprire questo ecosistema precedentemente sconosciuto offre anche l’opportunità di fare un confronto con la biologia marina sul Titanic e nei dintorni“. La vita trovata su questa barriera corallina naturale potrebbe differire da quella che attualmente prospera sulla vicina barriera corallina artificiale del Titanic.