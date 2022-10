La tomba di Nefertiti è accanto a quella di Tutankhamon: scoperta sempre più vicina

MeteoWeb

Il sito della tomba di Nefertiti, uno dei misteri archeologici più longevi, ha lasciato per secoli gli esperti perplessi. Ma questa settimana, un ex curatore del British Museum ha affermato di aver trovato un indizio che potrebbe portare alla sua scoperta.

Parlando con il Guardian, Nicholas Reeves, che in precedenza ha lavorato nel dipartimento delle antichità egizie di quell’istituto londinese, ha affermato che Nefertiti potrebbe essere stata sepolta in un’area nascosta vicino alla camera funeraria del figliastro, e genero, Tutankhamon. Il suo suggerimento è ancora solo, tuttavia, una teoria, poiché la scansione radar non è riuscita a dimostrarlo con certezza.

La sua teoria si basa su cartigli dipinti che appaiono sulle pareti della tomba di Tutankhamon che lo mostrano sepolto da Ay, il faraone che gli è succeduto. Secondo Reeves, questi potrebbero aver coperto immagini simili che mostrano Tutankhamon che seppellisce Nefertiti. Se Reeves ha ragione, potrebbe significare che la tomba di Tutankhamon è persino più grande di quanto gli egittologi abbiano creduto a lungo che fosse, e che saranno un passo più vicini al rinvenimento del luogo di sepoltura di Nefertiti.

“Lungi dal fatto che Tutankhamon sia stato sepolto nella tomba ampliata e inutilizzata di un privato, sembra proprio che fosse semplicemente un intruso all’interno della sezione esterna di una tomba regale significativamente più grande. Uno stato insolito di può sembrare, ma in realtà la disposizione è tutt’altro che unica”, ha riferito Reeves al Guardian.

La tomba di Nefertiti collegata a quella di Tutankhamon

La tomba di Tutankhamon, ricca di antichità e decorazioni pittoriche, ha sempre affascinato il pubblico, oltre che gli addetti ai lavori. Fu scoperta nel 1922 da Howard Carter, che, secondo alcune recenti ricerche, saccheggiò la tomba dopo averla riesumata.

Con l’avvicinarsi del centesimo anniversario della scoperta, si sono intensificate le speculazioni su dove potrebbe trovarsi il corpo di Nefertiti. Zahi Hawass, archeologo ed ex ministro di Stato egiziano per gli affari delle antichità, ha recentemente affermato di aver trovato la mummia di Nefertiti, insieme a un’altra appartenente ad Ankhesenamun, la moglie di Tutankhamon. “Abbiamo già il Dna delle mummie della XVIII dinastia, da Akhenaton ad Amenhotep II o III, e ci sono due mummie senza nome etichettate KV21a e b“, ha dichiarato Hawass a ‘Newsweek’. “A ottobre saremo in grado di annunciare la scoperta della mummia di Ankhesenamon, moglie di Tutankhamon, e di sua madre, Nefertiti. Nella tomba KV35 c’è anche la mummia di un bambino di 10 anni“, ha proseguito Hawass. “Se questo bambino è il fratello di Tutankhamon e il figlio di Akhenaton, il problema posto da Nefertiti sarà risolto“.

Nefertiti

Nefertiti visse tra il 1370 e il 1330 a.C., fu matrigna del re Tut e moglie del faraone Akhenaton, che regnò in un periodo di prosperità. Akhenaton convertì l’Egitto in uno stato monoteista che venerava il disco solare Aten. I suoi successori cercarono di cancellare il suo nome. La sua capitale fu abbandonata e le opere d’arte con le sue sembianze e il suo nome, e quelle della sua famiglia, tra cui Nefertiti, furono deturpate. La loro eredità sarebbe rimasta sepolta per millenni. Il ruolo di Nefertiti come sovrana è ancora oggetto di dibattito. “Sono ancora alla ricerca di due cose: la tomba di Nefertiti e il suo corpo”, ha dichiarato Hawass a ‘Newsweek’. “Credo davvero che Nefertiti abbia governato l’Egitto per tre anni dopo la morte di Akhenaton con il nome di Smenkhkare“.