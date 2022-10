Torna la Settimana Nazionale della Protezione Civile

MeteoWeb

Si svolgerà dal 10 al 16 ottobre 2022 la “Settimana Nazionale della Protezione Civile”. In programma una serie di eventi e iniziative in diverse città italiane che hanno come denominatore comune la sensibilizzazione dei cittadini ai temi della protezione civile e la mitigazione del rischio. Passione, condivisione, solidarietà, competenza, concretezza e partecipazione sono le parole chiave che fanno da sfondo a questa quarta edizione della Settimana.

Lunedì 10 ottobre, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, darà il via alla Settimana, aprendo a Roma il workshop “L’evoluzione di scenari e mappe di rischio come strumenti di protezione civile”. Una mattinata dedicata al confronto tra comunità scientifica, decisori, operatori di protezione civile sul tema dei modelli di rischio e degli scenari di evento e di impatto relativi ai rischi di protezione civile. Il pomeriggio è invece dedicato alle buone pratiche di protezione civile frutto di un lavoro di condivisione e di riflessione con i diversi referenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile, sulle modalità organizzative e governance dell’Osservatorio. La giornata si concluderà con il Seminario “L’attivazione delle partnership territoriali in risposta agli scenari di rischio di protezione civile”, organizzato in collaborazione con Piccola Industria Confindustria, che ha l’obiettivo di coinvolgere il capitale sociale del Paese e avviare un percorso formativo su temi specifici di protezione civile, per realizzare attività innovative sull’intero territorio nazionale.

L’11 ottobre sarà la giornata dedicata al ruolo dei comuni nell’ambito del Sistema di Protezione Civile. La mattina il convegno “Il ruolo chiave dei Comuni nel sistema di protezione civile” organizzato da ANCI Umbria e ANCI Umbria ProCiv a Gualdo Cattaneo (Perugia), rappresenterà un’importante occasione di confronto sui temi della pianificazione locale nell’ambito del Codice della protezione civile e sul ruolo istituzionale e le responsabilità del Sindaco come prima autorità di protezione civile. Il pomeriggio ad Ancona si svolgerà il Convegno “Cambiamenti climatici, comunità e Sindaci resilienti: contributi e riflessioni con il mondo universitario” dove verrà approfondito il tema della rete di solidarietà e le potenzialità che possono derivare da una strategia di alleanze tra comunità, amministratori locali e reti territoriali.

È in programma il 12 ottobre a Procida, capitale della cultura italiana 2022, il convegno “ Vulcani e comunità, la Cultura come strumento di resilienza” organizzato dalla Regione Campania in collaborazione con l’Osservatorio Vesuviano dell’INGV e con il Dipartimento della Protezione Civile. L’evento, aperto al pubblico, sarà l’occasione per raccontare con un approccio multidisciplinare – storico, antropologico, letterario – i vulcani e la loro presenza nella vita quotidiana delle comunità attraverso le interazioni con il territorio, la cultura del tempo e le arti.

Il 13 ottobre si svolgerà a Roma “Il futuro delle telecomunicazioni di emergenza”, iniziativa che vedrà l’intitolazione a Giuseppe Zamberletti della Rete Nazionale delle Radiocomunicazioni Alternative d’Emergenza, in ricordo del suo illustre fondatore. Il Capo Dipartimento Fabrizio Curcio invierà per l’occasione un messaggio radio speciale dalla postazione operativa presso la sede del Dipartimento.

A chiudere la settimana sarà la campagna di comunicazione nazionale sui rischi naturali “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”, che sabato 16 e domenica 17 ottobre tornerà nelle città italiane.

