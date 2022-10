Trentino: 26enne disperso sul Lagorai, riprese le ricerche

MeteoWeb

Riprese le ricerche del 26enne di Scorzè, in provincia di Venezia, disperso da venerdì sul Lagorai, in Trentino. Alcuni escursionisti hanno segnalato al 112 la presenza nel bivacco Paolo e Nicola di uno zaino con sopra un biglietto dove il proprietario diceva di avere in programma un’escursione verso cima Cece, a 2.754 metri d’altezza: non vedendo rientrare nessuno, hanno lanciato l’allarme.

Oltre al gruppo tecnici di ricerca e unità cinofile del Soccorso alpino stanno collaborando alle ricerche la Guardia di finanza con droni e cinofili, i cani molecolari della Scuola provinciale cani da ricerca e catastrofe, i cinofili della Croce Rossa, i vigili del fuoco con i droni, il Centro addestramento alpino di Moena.