Ucraina: bombardamenti su Zaporizhzhia, centrale disconnessa dalla rete elettrica

La centrale nucleare di Zaporizhzhia è nuovamente scollegata dalla rete elettrica a causa dei bombardamenti russi: lo ha scritto su Telegram Energoatom, l’operatore ucraino che gestisce la centrale, come riportano i media internazionali.

“I terroristi russi hanno sparato ancora una volta contro le stazioni elettriche nel territorio sotto il controllo dell’Ucraina, l’ultima linea di alimentazione è stata disconnessa. Nel processo di transizione, a causa di una caduta di tensione di breve durata, è stato spento il trasformatore di riserva e sono stati avviati i generatori diesel,” ha precisato Energoatom. “Lanciamo ancora una volta un appello alla comunità internazionale affinché prenda misure urgenti per la smilitarizzazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia il prima possibile, per il ritiro di tutto il personale militare russo dal territorio della centrale e dalla città di Energodar e per il ritorno dell’impianto sotto il controllo dell’Ucraina per il bene della sicurezza del mondo intero“.