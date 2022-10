Ucraina: la centrale di Zaporizhzhia di nuovo senza elettricità

MeteoWeb

“L’alimentazione dall’esterno della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia è stata tagliata per la seconda volta in cinque giorni. Ora l’impianto è alimentato dai suoi generatori diesel di riserva per garantire le funzioni di sicurezza e protezione nucleare della centrale“: lo ha confermato il direttore generale dell’Aiea, Rafael Mariano Grossi, dopo l’annuncio delle autorità ucraine questa mattina.

Grossi è stato informato dal team di esperti Aiea presente nell’impianto. “La ripetuta perdita di alimentazione esterna per la centrale di Zaporizhzhia è uno sviluppo profondamente preoccupante e sottolinea l’urgente necessità di una zona di sicurezza nucleare e di protezione intorno al sito,” ha concluso Grossi.