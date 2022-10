MeteoWeb

La Polonia ha consigliato ai suoi cittadini in Bielorussia di lasciare il Paese poiché le relazioni tra Varsavia e Minsk sono diventate sempre più tese, in parte a causa della guerra in Ucraina.

Nelle linee guida per i viaggiatori pubblicate sul suo sito web, il governo polacco “raccomanda” ai “cittadini polacchi che soggiornano nel territorio della Repubblica di Bielorussia di lasciare il territorio con mezzi commerciali e privati disponibili“.