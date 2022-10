Rete Starlink down: problemi per le truppe ucraine

MeteoWeb

Le truppe dell’Ucraina hanno segnalato interruzioni dei loro dispositivi di comunicazione Starlink in prima linea, il che ostacola gli sforzi per liberare il territorio dalle forze russe, secondo i suoi funzionari e soldati. Lo riporta il Financial Times.

Migliaia di terminali Starlink, realizzati dall’azienda SpaceX di proprietà di Elon Musk, sono arrivati per aiutare le truppe ucraine a far funzionare droni, ricevere vitali aggiornamenti di intelligence e comunicare tra loro nelle aree dove non ci sono altre reti sicure. I sistemi che collegano una piccola antenna a un terminale alto 35 centimetri forniscono Internet anche per i civili ucraini.

Alcune delle interruzioni hanno portato a una “catastrofica” perdita di comunicazione nelle ultime settimane, ha affermato un alto funzionario del governo ucraino con conoscenza diretta del problema, secondo quanto riporta il Financial Times. Molte sono state segnalate quando i soldati hanno violato la linea del fronte nel territorio controllato dalla Russia e alcune durante battaglie campali, ha detto il funzionario, rimasto anonimo.

Le interruzioni sono state acute nel sud intorno alle regioni di Kherson e Zaporizhzhia, ma si sono verificate anche lungo la linea del fronte a Kharkiv orientale, Donetsk e Luhansk, ha detto il funzionario.

Tutte e quattro le regioni sono al centro di un’intensa controffensiva ucraina e sono state rivendicate il mese scorso dal Presidente Vladimir Putin come parte della Russia dopo i referendum organizzati dai delegati del Cremlino.

Un altro funzionario di Kiev ha affermato che i problemi di connessione erano diffusi e hanno provocato chiamate in preda al panico ai servizi di assistenza da parte dei soldati. Entrambi i funzionari ucraini hanno affermato che i problemi si sono verificati quando i soldati hanno liberato il territorio dalla Russia e hanno superato la linea del fronte. Le interruzioni sottolineano il ruolo smisurato dei sistemi di comunicazione di Musk sul campo di battaglia mentre le controffensive ucraine nell’est e nel sud del Paese spingono i russi alla ritirata.

Roman Sinicyn, coordinatore della Serhiy Prytula Charity, una fondazione che dona i sistemi Starlink alle forze armate ucraine, ha affermato che il problema potrebbe verificarsi perché SpaceX stava cercando di prevenirne l’uso improprio da parte delle forze russe. I blackout sono stati sperimentati in aree riguadagnate così di recente che le loro liberazioni “non erano state ancora rese pubbliche“, ha affermato. “Mi è assolutamente chiaro che ciò viene fatto dai rappresentanti di Starlink per impedire l’uso della loro tecnologia da parte delle forze di occupazione russe”, ha detto Sinicyn. L’esercito ucraino e SpaceX devono coordinarsi più strettamente, ha affermato.

Musk critica il Financial Times per il reportage sui problemi di Starlink

Elon Musk ha dato una spinta a Kiev nei primi giorni dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, consentendo ai suoi satelliti Starlink di trasmettere nel Paese, aiutando l’esercito a eludere il taglio di Internet di Mosca.

L’imprenditore ha contestato il Financial Times per il suo reportage sui problemi con i sistemi di comunicazione alimentati dal servizio satellitare Starlink. “Brutto reportage”, ha scritto Musk, che però non si è sbilanciato sui presunti problemi tecnici che avrebbe il sistema. “Questo articolo afferma falsamente che i terminali e il servizio Starlink sono stati pagati, quando solo una piccola percentuale è stata pagata. Questa operazione è costata a SpaceX 80 milioni di dollari e supererà i 100 milioni entro la fine dell’anno“. E poi ha aggiunto: “per quanto riguarda quel che sta succedendo sul campo di battaglia, è riservato”.

L’imprenditore statunitense ha fatto arrabbiare Kiev nei giorni scorsi quando ha delineato un piano di cessate il fuoco che si tradurrebbe nella cessione del territorio ucraino alla Russia.