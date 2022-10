L’Ue approva il divieto effettivo di nuove auto a combustibili fossili dal 2035

MeteoWeb

L’Unione Europea ha raggiunto un accordo su una legge per vietare in modo effettivo la vendita di nuove auto a benzina e diesel dal 2035, con l’obiettivo di accelerare il passaggio ai veicoli elettrici e combattere il cambiamento climatico.

I negoziatori dei Paesi dell’UE e del Parlamento europeo, che devono entrambi approvare nuove leggi dell’UE, così come la Commissione europea, che elabora nuove leggi, hanno convenuto che le case automobilistiche devono ottenere una riduzione del 100% delle emissioni di anidride carbonica entro il 2035, il che renderebbe impossibile vendere nuovi veicoli alimentati a combustibili fossili nel blocco di 27 Paesi. L’accordo include anche una riduzione del 55% delle emissioni di anidride carbonica per le auto nuove vendute dal 2030 rispetto ai livelli del 2021, molto più alto dell’obiettivo esistente di una riduzione del 37,5%.

La legge, proposta per la prima volta dalla Commissione l’anno scorso, è un pilastro fondamentale di un più ampio pacchetto di misure dell’UE per realizzare gli obiettivi dell’UE in materia di cambiamenti climatici.