“Ho visto un ufo, ha lampeggiato”: il tweet virale di Flavia Vento

“Stamattina ho visto un ufo erano le 6:30 di mattina guardavo la costellazione di Orione ed è ’passato in mezzo alla cintura e ha lampeggiato evviva segnaliiiiiiii“. E’ questo il tweet postato da Flavia Vento ieri mattina, che ha creato uno scompiglio social non indifferente. A destare particolare ilarità, il fatto che il disco volante avrebbe lampeggiato, secondo la Vento per inviare segnali. Il tweet è diventato virale e l’ironia dei follower si è scatenata.

“Ha dato anche 2 colpetti di clacson” ha scritto qualcuno. “Stavano cercando forme di vita intelligente. È andata male direi“, ha scritto Marco Noel. “Ci sarà stato un posto di blocco nelle vicinanze“, “C’era traffico“, “Segnalava i vigili“, hanno commentato altri. E ancora: “Flavia Vento vede gli alieni dalla finestra ma era il congresso del PD“.