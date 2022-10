Oggi l’ultimo consiglio dei ministri guidato da Mario Draghi: attesa proroga al taglio delle accise sulla benzina

MeteoWeb

Oggi pomeriggio alle 16:30 è convocato quello che con ogni probabilità sarà l’ultimo Consiglio dei Ministri del governo guidato da Mario Draghi, prima del passaggio di consegne con il nuovo esecutivo di Giorgia Meloni. Nel consiglio dei ministri odierno, il nuovo Governo – secondo alcune indiscrezioni rimbalzate negli ultimi minuti – dovrebbe approvare un nuovo decreto legge per la proroga del taglio delle accise sui carburanti, che al momento scade il 31 ottobre.

La scelta sarebbe compiuta per non mettere in difficoltà il nuovo Governo, che sarebbe poi in massima emergenza e rischierebbe a causa dei tempi tecnici mancanti di vedere balzare in alto il prezzo della benzina per questioni meramente amministrative. Il taglio delle accise dovrebbe essere prorogato per un paio di settimane, fino al 15 Novembre, mettendo i tempi in sicurezza per dare al nuovo governo la possibilità di effettuare le nuove manovre che l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni deciderà di mettere in campo.