Un mese fa l’alluvione nelle Marche: ancora nessuna traccia di Brunella Chiù

Un mese fa, l’alluvione che ha colpito le Marche, con le piene di Misa e Nevola, ha causato vittime e tanti sfollati nelle zone del Senigalliese (Ancona) e dell’hinterland Pesarese. Da allora è ancora dispersa Brunella Chiù, 56 anni, di Barbara (Ancona), travolta dalle acque del Nevola mentre, sotto casa, zona Coste di Barbara, tentava di mettersi in salvo insieme al figlio Simone Bartolucci, 23 anni, (sopravvissuto) e alla figlia Noemi Bartolucci, 17 anni (tra le 12 vittime dell’alluvione).

Proseguono le ricerche della donna: i soccorritori sono impegnati in attività che si fermano solo di notte. Per il 30° giorno consecutivo Vigili del fuoco, Protezione civile, Carabinieri, Guardia di finanza continuano a cercare a terra e nei fiumi. Al momento non è stato fissato un termine alle ricerche, la volontà della Prefettura è proseguire le attività fino al ritrovamento della 56enne.